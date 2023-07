Fact checked

El consumo de tortillas de patatas envasadas parece estar detrás de varios casos de botulismo, por lo que la OCU ha pedido que se informe con urgencia a los consumidores, dada la gravedad del riesgo y la importancia de una rápida reacción.

El botulismo está causado generalmente por la ingesta de alimentos contaminados con toxinas producidas por la bacteria Clostridium botulinum y rara vez por algunas cepas de Clostridium baratii, aunque también puede producirse por heridas abiertas o tratamientos cosméticos.

Aunque infrecuente, el botulismo es una enfermedad grave que puede llegar a ser mortal, de ahí la necesidad de actuar rápido frente a síntomas que empiezan por fatiga, debilidad y vértigo y siguen por visión borrosa, boca seca, disfagia o disartria y otros neurológicos que se desplazan de los hombros hacia abajo.

Los alimentos más frecuentementes asociados con el botulismo son las conservas caseras, sobre todo vegetales como guindillas en aceite, espárragos, judías verdes; pescados, incluido el atún en lata y los fermentados, salados y ahumados; y productos cárnicos.

Los casos de los que este martes ha avisado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) están asociados al consumo de una marca de tortillas de patatas vendidas en varios supermercados, algunos de los cuales, ya han procedido a retirar.

Síntomas

En estos casos de botulismo transmitido por alimentos, los síntomas suelen aparecer tras un período de incubación habitual de 12-36 horas, aunque a veces puede llegar a ser de varios días. Cuanto más corto es el periodo de incubación, más grave es la enfermedad y mayor la letalidad, según recuerda el Protocolo para la vigilancia de esta enfermedad de la red Nacional de vigilancia Epidemiológica (Renave) del Instituto de Salud Carlos III.

Aunque el paciente puede presentar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, los que aparecen inicialmente son una marcada astenia, debilidad y vértigo, seguidos de visión borrosa, boca seca, disfagia y disartria.

En cuanto a los efectos neurológicos, siempre son descendentes (primero se afectan los hombros, posteriormente los brazos, los antebrazos y así sucesivamente); la parálisis de los músculos respiratorios puede ocasionar la muerte si no se instaura ventilación mecánica.

Qué dice la OMS

Según la OMS, la mortalidad se sitúa entre el 5 % y el 10 % de los casos, pero, si se diagnostican y tratan precozmente, la mayoría de pacientes se recuperan, de ahí la necesidad que actuar rápido ante cualquier señal de alarma acudiendo a los servicios médicos de urgencias o llamando al 112.

La organización ha pedido que se informe con urgencia de todas las marcas y botes implicados porque se trata de un producto muy consumido, más aún en estas fechas, y «no puede recaer la sospecha sobre todos», además de que es vital que los consumidores puedan identificar mejor cuál es el producto afectado para reaccionar rápidamente.

Y a los consumidores se les recuerda la importancia de respetar principios básicos de seguridad e higiene y conservar los alimentos en frío y seguir las indicaciones de consumo; en el caso de las tortillas de patata envasadas, deben mantenerse refrigeradas, nunca a temperatura ambiente, concluye.

¿Cuál es el problema?

En varias comunidades autónomas se han detectado casos de botulismo (algunos de ellos confirmados), que se relacionan con bastante certeza con el consumo de tortilla de patatas envasadas.

El botulismo es una grave enfermedad causada por toxina que genera la bacteria Clostridium botulinum, que puede causar síntomas muy procupantes, e incluso tener consecuencias fatales.

¿Cuáles son los productos afectados?

No hay información de las marcas y los lotes afectados, son varias las tortillas contaminadas, elaboradas por el mismo fabricante, que además de vender para su marca propia, suministra a varios supermercados. No obstante, los estudios e investigaciones no han sido todavía concluyentes.

Algunos supermercados han dado un paso adelante y han aplicado el principio de precaución, al retirar de la venta los productos a los que han apuntado las encuestas epidemiológicas.

¿Qué puedes hacer?

Desde OCU, se ha instado tanto a los responsables como a las autoridades en materia de seguridad alimentaria a informar a los consumidores sobre los productos afectados, los lotes o la fecha de caducidad: se trata de un producto muy consumido (más aún en estas fechas cuando muchos consumen estos platos preparados) y no puede recaer la sospecha sobre todos. Además, los consumidores deben poder identificar claramente cuál es el producto peligroso para actuar rápidamente.

No rompas la cadena del frío

Así, siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria y de los principios básicos de seguridad e higiene, en la importancia de conservar los alimentos en frío y seguir las indicaciones de consumo, es algo fundamental para garantizar que un producto está en buen estado.

Las tortillas de patata envasadas, en concreto, deben mantenerse refrigeradas, nunca a temperatura ambiente.