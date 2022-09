De entre los diversos alimentos e ingredientes que tenemos en la actualidad, el ajo es uno de los más poderosos. Tiene cantidad de ventajas para nuestra salud y, si todavía no lo has hecho, es el momento de incorporarlo a tu dieta. Te contamos los beneficios del ajo que no sabes.

Este ingrediente no falta en la cocina para aderezar, dar sabor a los platos y mucho más.

Cuáles son los beneficios del ajo que no sabes

Bueno para la salud cardiovascular

El ajo es uno de los alimentos con mayores propiedades. Hablamos de la protección para la salud cardiovascular, algo que permite mejorar la circulación sanguínea y por esto va perfecto para todo tipo de personas, incluidos las mayores que necesitan cuidar de su salud general.

Protección de los huesos

Además, es un ingrediente que fortalece los huesos. Es bueno para los dolores articulares y eso es gracias a sus minerales.

Bueno para el resfriado

De todos es sabido que el ajo es uno de los mejores remedios a la hora de tomar ante los resfriados que suelen aparecer en determinadas épocas del año. Para esto los podemos tomar tal cual, sean crudos, también fritos, cocidos o en forma de infusiones.

Es más, los expertos nombran que es un alimento bien útil en afecciones respiratorias como asma, bronquitis aguda o crónica.

Sistema inmunológico más fortalecido

Con la covid, se vio que había varios alimentos que reforzaban el sistema inmunológico y el ajo es uno de ellos. Estaremos más sanos, más reforzados y nuestro organismo lo agradecerá.

Su valor nutritivo

Desde Puleva explican que el ajo no se caracteriza por un gran valor nutricional. Su contenido calórico es de 114 kcal por cada 100 g. Sus componentes mayoritarios son el agua, los hidratos de carbono (24,3%) y la fibra (1,2%).

Y, en menor proporción, contiene proteínas (5,3%), grasas (0,23%) y minerales como cinc (1,1 mg/100 g), fósforo (134 mg), calcio (17,8 mg) y hierro (1,2 mg), y algunas vitaminas, como las que destaca la vitamina C (14 mg) y en menor cantidad B1 (0,16 mg) y B2 (0,02 mg) e indicios de vitamina A.

Reduce el colesterol

Además, tiene la particularidad de reducir el nivel de grasas en la sangre, disminuye los niveles del colesterol «malo» (colesterol LDL) y protege el corazón y las arterias.

Bueno para la piel

Aunque nos pueda parecer extraño, este alimento es bueno para la piel y por esto ayuda a reducir las arrugas.

Ahora tienes muchos motivos para comer ajo en tus comidas y gracias a las sabias recetas de toda la vida.