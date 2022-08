Así puedes comprobar si nunca has pasado el coronavirus

Aunque los casos de covid parece que van a la baja, son muchos los contagiados durante estos dos años de pandemia. Si no has tenido síntomas, no has hecho pruebas de antígenos o PCR porque crees que no te has contagiado, te contamos cómo puedes comprobar si nunca has pasado el coronavirus.

Tras estos años, se están haciendo estudios, pero no está claro el porqué unas personas se contagian una, dos y hasta tres veces, y otros ninguna.

Cómo puedes comprobar si nunca has pasado el coronavirus

Si bien las variantes actuales sí ofrecen síntomas diversos, como resfriados, dolores de cabeza o fiebre que bien puede confundirse con una resfriado o gripe común, las primeras variantes daban lugar a muchas personas asintomáticas que no sabían que quizás podían tener la enfermedad. de hecho, a día de hoy no saben si la han pasado.

Para poder comprobar si durante estos dos años de pandemia nos hemos contagiado, debemos hacernos un test serológico. Todos nos son iguales, porque hay los que no valen porque no detectan que tenemos inmunidad por la vacuna inyectada contra la covid.

Para esto debemos preguntar al médico o al laboratorio donde hacernos la prueba. Según los expertos el tema clave es la proteína N. Porque si alguien tiene anticuerpos frente a la proteína N del virus, esto quiere decir que ha pasado la infección. Pues la vacuna genera anticuerpos solo contra la proteína S.

Si bien los expertos explican que, en general, las personas que han pasado el coronavirus han generado anticuerpos contra la proteína N. de todas formas, los estudios continúan para poder dar una respuesta a las eficacias, y a por qué unos se contagian y otros no, (sucede en muchas familias, que hay miembros que se han contagiado a la vez y otros no).

De todas formas es importante determinar que si nos hemos contagiado hace ya uno o dos años, entonces seguro que los anticuerpos generados han podido decaer y quizás el test no detectarlo.

Por lo que los mejores test son los de inmunidad celular frente a la proteína S y la N. si se puede diferenciar entre ambas, es mejor, porque da mayor claridad y respuesta para saber si nos hemos contagiado o no. Estos test también sirven para saber la inmunidad celular de los inmunodeprimidos y las personas vulnerables, algo más necesario e importante.