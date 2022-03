Como sucede cada año, este fin de semana se cambia la hora nuevamente para entrar en la temporada primavera-verano y así aprovechar más horas de luz natural. De manera que a las 2:00 horas de la madrugada de la noche del 26 al 27 de marzo, serán las 3:00 horas. Este decir, que dormiremos una hora menos. Ello puede alterar nuestro organismo. Descubre cómo afecta el cambio de hora a tu salud.

Hay cambios, tanto físicos como psicológicos y en especial tiene que ver con la alteración de nuestras rutinas de sueño, o la aparición de fatiga. Esto suele durar unos días y luego el cuerpo ya se acostumbra. Y no afecta a todas las personas por igual.

Cómo afecta el cambio de hora a tu salud

Desde Doctoralia explican que, como el cuerpo y mente están ya acostumbrados, todo cambio puede alterar.

Es decir, que entonces nuestro ritmo biológico tiene que ajustarse nuevamente. Es normal por tanto que durante los primeros días notemos como estamos más cansados, con poco ánimo, más somnolientos… y además puede que nuestro humor también se vea resentido, con mayor irritación, cambios de humor y algo de ansiedad. Pero es algo pasajero.

Consejos para evitar problemas en este cambio

Para que esto dure menos de lo que pensamos, en Doctoralia nos dan algunos consejos.

Relax

Aconsejan no agobiarse y realizar actividades más relajantes que nos hagan sentir mejor, como la relajación, meditación o yoga.

Adelantando los horarios de las comidas

Además una buena acción es adelantar las comidas poco a poco y antes de que llegue el día del cambio de hora. Primero, un cuarto de hora antes, luego media hora y finalmente, tres cuartos, con la finalidad de llegar más adaptados.

Descansar antes

Como el descanso es lo que más puede perjudicarse, entonces tendremos que ir a dormir antes para que nuestra mente se adapta. Recomiendan así no realizar las siestas los primeros días, evitar las bebidas estimulantes dos horas antes de ir a dormir y ser previsores.

Hacer ejercicio

Esto es una tónica constante durante el año pero más en los cambios horarios. Así durante el día podemos hacer diversas actividades, pero no es recomendable la actividad física justo antes de ir a dormir.

Dejar de lado el móvil antes de ir a dormir

No nos hace ningún bien. Así que lo mejor es evitar la utilización de dispositivos tecnológicos. Pues según doctoralia es una actividad estimulante que no nos permitirá el descanso. Antes de dormir podemos leer, relajarnos totalmente, respirar, etc.