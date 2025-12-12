La Asamblea General del Consejo de Dentistas aprueba los presupuestos por mayoría absoluta

Fact checked

La Asamblea General del Consejo de Dentistas, máximo órgano de representación de los colegiados a nivel nacional y en el que están presentes los colegios oficiales y las juntas provinciales del país, ha aprobado los Presupuestos Generales de la organización y la normativa de ejecución presupuestaria por abrumadora mayoría: 138 votos a favor, 14 en contra y 16 abstenciones.

De este modo, la Organización Colegial de Dentistas otorga su apoyo a la gestión del presidente del Consejo y del Comité Ejecutivo, y da luz verde a los presupuestos para 2026, que incluyen importantes campañas de promoción de la salud bucodental, como por ejemplo “Salud oral y salud mental” y “Salud oral y cardiovascular”, además de acciones de formación y solidaridad que se llevarán a cabo a través de la Fundación Dental Española. Asimismo, tendrán gran relevancia las cuestiones de índole política, como la creación de especialidades odontológicas, la ampliación de la cartera de servicios o la regulación de la publicidad sanitaria.

“La aprobación de estos presupuestos consolida las líneas estratégicas del Consejo para impulsar la formación continuada, la promoción de la salud bucodental y la ayuda a los más vulnerables a través de las clínicas solidarias. En 2026, nos enfrentaremos a importantes desafíos y proyectos, pero nos sentimos respaldados por la mayoría de los colegiados, con los que compartimos la misma visión de progreso y defensa de nuestra profesión: la Odontología”, ha declarado el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas.