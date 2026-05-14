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Ante la reciente avalancha de informaciones sobre nuevos casos y posibles contactos en relación al brote de hantavirus, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) acaban de publicar un comunicado conjunto.

Ambos organismos consideran necesario trasladar un mensaje «claro, sereno y basado en la evidencia». Recuerdan que las enfermedades transmisibles requieren una respuesta sanitaria organizada, proporcionada al riesgo, científicamente fundamentada y coordinada entre todos los niveles asistenciales, una respuesta que existe en España, con el apoyo de «profesionales altamente cualificados del Sistema Nacional de Salud».

Ante el hantavirus y ante cualquier enfermedad transmisible emergente, consideran que no se puede minimizar el problema ni alarmar innecesariamente, pero también recuerdan que la respuesta ante amenazas emergentes exige reforzar a quienes sostienen diariamente la prevención, la salud pública, la asistencia clínica y la seguridad del sistema.

Circuitos de atención consolidados

Los expertos aseguran que los pacientes con enfermedades transmisibles en España están atendidos por circuitos consolidados en los que colaboran profesionales de diferentes especialidades con competencias complementarias, incluyendo atención primaria, salud pública, medicina preventiva, microbiología, medicina interna, cuidados intensivos y otras disciplinas. Es un tipo de colaboración imprescindible que requieren situaciones como el actual brote.

La mayoría de los hantavirus, que se transmiten principalmente por roedores (a través de la inhalación de partículas procedentes de orina, heces o saliva contaminadas), no son contagiosos de persona a persona. La excepción que ahora hemos conocido es el virus Andes, descrito en algunas zonas de Sudamérica, donde puede producir síndrome cardiopulmonar y transmisión entre personas en situaciones de contacto estrecho y prolongado.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades – ECDC- señala que el virus Andes no se transmite fácilmente entre personas y que no plantea un riesgo de propagación comparable al SARS o a la COVID-19. En el momento actual, no existe evidencia de transmisión comunitaria sostenida ni de un riesgo elevado para la población general en España ni en Europa.

Esto no significa que el problema sea menor. La infección puede causar enfermedad grave, con afectación respiratoria, hemodinámica o renal, y en algunos casos un empeoramiento potencialmente mortal. Por eso es tan importante la estrecha vigilancia epidemiológica.

Sin tratamiento específico

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que no existe actualmente un tratamiento antiviral específico aprobado frente a la infección, ni una vacuna de uso general para la infección por hantavirus; el tratamiento es fundamentalmente de soporte hemodinámico y respiratorio, monitorización estrecha y acceso precoz a cuidados intensivos cuando esté indicado.

En la SEMPSPGS y la SEMI defienden un modelo colaborativo. En atención primaria, los profesionales de medicina familiar y comunitaria, junto con los equipos de salud pública y epidemiología, son esenciales para la primera valoración, la detección de síntomas, el seguimiento comunitario, la comunicación con pacientes y familias y la derivación cuando procede.

En el hospital, los servicios de medicina preventiva y salud pública lideran la prevención y control de la transmisión, la evaluación del riesgo, los circuitos de aislamiento, las medidas de protección de profesionales, la coordinación con salud pública y la vigilancia de contactos.

Microbiología aporta el diagnóstico de laboratorio, la bioseguridad de las muestras y la confirmación de las causas. Medicina interna asume la valoración y el manejo integral del paciente adulto hospitalizado con enfermedad infecciosa, especialmente cuando existe complejidad clínica. Y, cuando la gravedad lo requiere, se solicita la colaboración de medicina intensiva, urgencias, neumología, nefrología, salud laboral y otras especialidades. «Este es el funcionamiento real del Sistema Nacional de Salud: un modelo de cooperación entre especialidades», aseguran.

Hacen falta más recursos

Los expertos consideran especialmente importante destinar más recursos, más investigación y más reconocimiento para los colectivos que están en primera línea de la atención real a los pacientes con enfermedades transmisibles.

«No puede pedirse a los profesionales que vigilen, prevengan, diagnostiquen precozmente, traten, acompañen, comuniquen y protejan a la población, y al mismo tiempo limitar sus oportunidades de investigación, innovación, formación avanzada y desarrollo profesional», advierten.

Los contactos deben ser identificados, clasificados y seguidos según criterios de riesgo. Los casos sospechosos deben ser evaluados precozmente. Los casos graves deben recibir soporte clínico inmediato. Y los profesionales deben desarrollar su labor con equipos de protección adecuados, circuitos seguros y respaldo institucional.

Una de las áreas de trabajo de la SEMPSPGS es precisamente la cooperación con otras especialidades y la participación en planes y campañas con las administraciones públicas. Los médicos internistas, por su parte, aportan una visión global del paciente, sobre todo cuando la situación clínica es compleja, se presentan varias dolencias a la vez o hay un riesgo de evolución grave.