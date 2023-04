Fact checked

Los probióticos son microorganismos vivos que se encuentran en ciertos alimentos y suplementos, y que se cree que tienen beneficios para la salud porque mejoran el equilibrio de bacterias en el intestino, tal y como indican en la Clínica Mayo. Aunque los probióticos se han utilizado durante siglos en forma de alimentos fermentados como el yogur o el chucrut, en lo últimos años, ha habido un creciente interés en ellos, lo que hace que ahora se puedan encontrar en una gran variedad de formatos, desde cápsulas hasta bebidas, barras energéticas y ahora, como cacao instantáneo.

Sin embargo, no todos los probióticos son iguales. Cada cepa de bacterias tiene su propio conjunto de beneficios, y algunas cepas pueden ser más efectivas para tratar ciertos problemas de salud que otras. Gracias a este nuevo producto, se unen los beneficios innatos del cacao: reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiacas, favorecer la actividad neuronal, aportar antioxidantes, mejora el estado de ánimo y favorecer la microbiota intestinal, con los beneficios de los probióticos para potenciar su efecto saludable en el organismo.

El consejero delegado y propietario perteneciente a la sexta generación de Azaconsa, Alejandro Crespo, explica, en entrevista a OKSALUD, por qué ha creado este producto y la importancia de la selección de los probióticos que se han añadido a su cacao soluble para potenciar sus beneficios.

PREGUNTAS.-¿Cómo surgió la idea del cacao con probióticos?

R.- Tuve dos hijos justo tras el confinamiento y al cumplir los dos añitos y empezar a estar en contacto con otros niños, me di cuenta de que estaban (casi) permanentemente malos. Enlazaban un virus con otro y teníamos que ir al médico con mucha frecuencia. En estas visitas recurrentes me di cuenta de que, además de mandarme la medicación correspondiente (en muchas ocasiones antibióticos), me recomendaba que les diera probióticos para reforzar su sistema inmune. Un día caí en que podía hacer un «2 en 1» y darles los probióticos con el cacao soluble que tomaban cada mañana y así surgió la idea. Lo compartí con el equipo de la empresa y se empezó a desarrollar el producto. La idea es cuidarnos un poco más y obtener algún beneficio más allá del nutritivo de los alimentos, ya que, los probióticos tienen múltiples beneficios para la salud.

P.- ¿Es el primer cacao con estas características en España? ¿Y a nivel mundial?

R.- Es el primer caso de lanzamiento de este cacao con probióticos a nivel europeo y además es una aplicación muy novedosa, ya que el consumidor está acostumbrado a ver probióticos tan sólo en ciertos alimentos como yogures, pero esta tendencia está cambiando gracias a lanzamientos como éste.

P.- ¿Qué beneficios tiene tomar probióticos?

R.- Aportan tantos que, casi a diario, se van descubriendo más propiedades beneficiosas. Ahora mismo, dentro de los múltiples beneficios que ya conocemos, destacan: