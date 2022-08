La agresión contra una sanitaria en Barbate reabre la polémica: ¿cómo detener las acciones violentas?

El sector de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Cádiz ha mostrado su total repulsa ante la agresión sufrida por una profesional del módulo Materno Infantil del centro de salud de Barbate (Cádiz) y ha pedido que se refuerce la protección para el personal de la sanidad pública.

Los hechos ocurrieron este jueves cuando la trabajadora pidió a una usuaria que no accediese a las instalaciones con un patinete. Tras insistirle, la mujer que acudía al centro comenzó a insultarla antes de marcharse, tal y como ha informado en un comunicado el sindicato.

Pasados unos minutos, la mujer volvió con actitud amenazante e intimidatoria, bajándose la mascarilla e invadiendo el espacio de trabajo de la profesional mientras continuaba insultándola hasta el punto de que un compañero tuvo que interponerse por la agresividad de la situación.

Pero este caso, por desgracia refleja tan sólo un acto más de las decenas que cada año se ciernen sobre el personal sanitario: enfermeras, médicos, auxiliares o farmacéuticos.

Las cifras han mostrado que durante el segundo año de pandemia de la Covid, las agresiones solamente a la profesión médica se dispararon un 39% convirtiéndose en el segundo año con mayores registros, sólo superado por 2019.

El Observatorio Contra las Agresiones del Cgcom recogió en 2021 un total de 612 agresiones, 171 más que el año anterior, lo que sitúa la cifra total desde 2011 en 5.649 agresiones.

Las mujeres, las más agredidas

De las agresiones sufridas, el 62% corresponde a mujeres frente al 38% de los hombres, un dato que muestra que las mujeres sufren la mayor parte de las agresiones.

En Atención Primaria, que supone más de 50% de los casos (51,1%) es el dato más elevado, seguido de los Hospitales, y que se sitúa en el 22%; Urgencias de Atención Primaria (7,9%) y Urgencias de Hospitales (7,7%). Las agresiones en atención domiciliaria in Itinere suponen el 1,7% del total.

Repuntan las agresiones físicas

En cuanto a los diferentes tipos de agresiones, los informes detallan que el 87% de los casos se produjeron con insultos y amenazas, de nuevo mayoritariamente a mujeres, mientas que el 13% restante fueron agresiones que acabaron en lesiones físicas, sufriéndolas en un 56% las mujeres y un 44% los hombres. Este aumento registrado en amenazas (+5,7%) y lesiones (+3,3%) va en detrimento de los insultos (-9%).

También a los farmacéuticos

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos también es la diana de las agresiones y muestra, los datos del Observatorio de Agresiones a Profesionales Farmacéuticos en su primer año en funcionamiento. Así, en este periodo se han notificado un total de 62 agresiones a profesionales farmacéuticos.

Del total de agresiones notificadas, el 88% se corresponden con agresiones verbales como amenazas, vejaciones, injurias o coacciones y un 6% con agresiones físicas. En cuanto a los motivos de las agresiones notificadas, el principal es la negativa del farmacéutico a dispensar medicamentos sin la correspondiente receta médica en un 62,5% de los casos.

Problemas con la receta electrónica al no aparecer registrada la medicación que necesita el paciente, no aceptar la devolución de medicamentos ya retirados o no seguir las indicaciones higiénico sanitarias para acceder a la farmacia frente a la Covid son también algunos de los motivos de las agresiones a farmacéuticos.

Agresión a dos sanitarios del Samu 061

El Sindicato de Técnicos de Enfermería, USAE, ha condenado la agresión sufrida por dos profesionales sanitarios del SAMU 061 en Ibiza durante una asistencia a una mujer que, aparentemente, estaba inconsciente, y ha exigido más recursos y profesionales, así como un protocolo de seguridad.

Según ha expresado USAE, esta agresión «ni es la primera ni será la última», ya que los recursos y el número de profesionales no son los adecuados, por lo que han pedido un incremento de profesionales y su formación para dotarles de herramientas que les permitan contener a pacientes violentos y la implantación de un protocolo que garantice su seguridad.

«Si bien es verdad que estos episodios son fruto del temperamento de los usuarios, desde USAE queremos recordar a la Conselleria la necesidad de poner en marcha todas las medidas necesarias para contener las agresiones, que se multiplican en los meses de verano», han insistido.