Aunque el running es una de las prácticas deportivas que más ha crecido en los últimos tiempos, eso no necesariamente significa que las personas que disfrutan de ella no se cansen con el tiempo. Aprende a motivarte para salir a correr con sencillas técnicas y recomendaciones que puedes aplicar cuando te sientas sin ganas, y que vamos a repasar a continuación.

En efecto, si quieres seguir disfrutando de los beneficios del running, sin que eso represente una carga para ti antes de salir a correr un poco, todo lo que tienes que hacer es leer las siguientes recomendaciones de expertos en la materia, que seguramente te lo harán un poco más sencillo.

Correr en grupo

Si bien hay quienes se lo pasan en grande saliendo a correr por su cuenta, sin estar pendientes de las rutinas y horarios de los demás, te aconsejamos que busques un grupo para entrenar, al menos una vez por semana, intercambiando con ellos experiencias y compañía, lo que al final te permitirá comprender otra de las ventajas de este deporte tan particular.

Variar el circuito

Variar el circuito que llevas a cabo es algo fundamental para no aburrirte al pasar siempre por los mismos sitios y, en este sentido, incluso es recomendable que varíes no sólo los trayectos sino además las superficies, lo que te pondrá frente a nuevos desafíos que asumirás con gusto.

Música o podcasts

Aprende a motivarte para salir a correr escuchando música Algo que ya debes saber, pero que no hace tanto que muchos runners han descubierto al ver las ventajas de escuchar podcasts mientras entrenan. Con esto se consigue explotar el tiempo un poco más, mientras siguen sus aficiones o se forman en algún ámbito.

Participa en competiciones

No importa si no tienes el gen competitivo demasiado desarrollado todavía, o si crees que no estás listo como para hacer un buen tiempo. Al participar en competiciones te encontrarás rodeado de gente que tiene iguales aficiones que tú, y al despejarte un poco, el camino será más fluido.

Por otro lado, saber que estamos frente a un reto como lo es cualquier competición de running, probablemente nos hará exigirnos más, cambiar el chip y olvidarnos del aburrimiento.

Ver vídeos de motivación de profesionales

A veces, nadie mejor que un profesional para animarnos a continuar con nuestra actividad física. Por suerte, en la web vas a encontrar numerosos vídeos de motivación de profesionales, con sus mecanismos para seguir ejercitándose cuando desean abandonarlo todo.