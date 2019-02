Qué son los puntos rojos en la piel

Los puntos o manchas rojos suelen tener un tamaño de entre 1 y 2 mm y salen por diversas zonas.

Hay distintos tipos de puntos rojos en la piel, pero en general, a éstos se les denominan petequias, y son pequeñas hemorragias que están bajo la piel y que tienen diversas causas, como alergias o bien otras enfermedades. Estos puntos o manchas rojos suelen tener un tamaño de entre 1 y 2 mm y salen por diversas zonas, ya sea en el pecho, brazo o piernas.

Son bastante comunes, y por regla general, se asocian al envejecimiento cutáneo. Pero esto no quiere decir que, en algunas ocasiones, se deban a problemas más graves. En todo caso, siempre es mejor preguntar al médico si se trata de un punto normal que tenemos en la piel.

Posibles causas

Son muchas las causas que comporta el surgimiento de los puntos rojos en la piel, que son microhemorragias capilares. Por lesiones, por herencia, efecto secundario a un fármaco, por alguna reacción alérgica, por carencias alimentarias (falta de vitaminas), por alteraciones sanguíneas, o bien cuando es el principio de una enfermedad.

Si bien una gran mayoría son benignos, conviene tener especial atención cuando suelen picar mucho, aparecen diversos puntos rojos en una misma zona, sangran, van cambiando de tonalidad y forma…

Cómo desaparecen

Si son benignos no hace falta quitarlos, si bien algunas personas quieren que no estén en su cuerpo por razones estéticas. No debemos tocarlos ni eliminarlos nosotros mismos, en todo caso, acudiremos al dermatólogo para que diga cuál es su estado y ofrezca posibles tratamientos en caso necesario.

Se suelen emplear diversas técnicas para quitarlos como coagulación con bisturí eléctrico y láser vascular y luego cirugía cuando suelen ser de tamaño mayor. En todo caso, el dermatólogo es el que decide qué método utilizará según el factor que determine la aparición de las petequias.

Los expertos apunta a que los puntos rojos no se pueden prevenir porque salen de forma espontánea, por la edad, algunas de las causas ya vistas anteriormente y, muchas otras veces, por factores hormonales.

Existen otros puntos rojos como las arañas vasculares y son distintas en forma a las petequias, mientras que también podemos hablar de los granulomas piogénicos, que son lesiones sobre elevadas y tiene tendencia a sangrar. Pero todos ellos son benignos.