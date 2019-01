Diversos estudios no han acabado de demostrar su eficacia para perder peso.

Comer cinco veces al día para adelgazar podría no surgir tanto efecto como nos pensamos. Diversos estudios no han acabado de demostrar su eficacia para perder peso, como tampoco se acaban de poner de acuerdo los profesionales que el desayuno sea una de las comidas más abundantes e importantes del día.

En todo caso, escucharemos a los médicos y nutricionistas sobre cuál es la mejor manera de comer, según cada metabolismo. De momento, desglosamos algunos de los mitos de las cinco comidas al día.

Cinco o tres comidas, pero sanas

Es obvio que pensar en comer cinco veces al día siempre lleva implícito en que las cantidades deben ser pequeñas y siempre incluir alimentos sanos. Pues si comemos cinco veces de forma descontrolada y con abundantes procesados, el resultado será malo.

Como decimos, aunque muchos profesionales recomiendan comer cinco veces al día, no es algo que esté probado científicamente. De hecho, un estudio publicado en la revista The Journal of Nutrition en 2016 concluye que hacer más de tres comidas al día puede tener efecto sobre la obesidad y el sobrepeso en jóvenes y adultos.

La cuestión, entonces, no es las veces que comamos, sino el tipo de alimentos que consumamos y las calorías. Es decir, debemos preocuparnos no por las veces sino por lo que comemos.

Resulta también algo cotidiano pensar que si repartimos las comidas en más veces, entonces tendremos menos ganas de comer más a menudo.

¿El desayuno es la comida más importante del día?

De igual modo que se puede desmontar el mito de las cinco comidas al día también puede no estar demostrado que el desayuno sea la comida más importante. Ciertos estudios indican que las personas que se saltan el desayuno tienen una mayor tendencia a ser obesos que las personas que desayunan. Pero no hay evidencias de que saltarse el desayuno cause obesidad. En todo caso, el desayuno deberá ser sano y variado.

Cuántas comidas debemos hacer

Exactamente no se sabe cuántas comidas deben hacerse, pues depende de cada uno, de las condiciones físicas, de lo que nos movamos ese día y de lo que comamos. Por ejemplo, el día que hagamos una actividad física importante entonces tendremos que comer más mientras que otras personas comerán dos veces al día. Lo importante es hacerlo de forma sana y equilibrada.