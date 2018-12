Los 6 errores más comunes al correr

Hacer ejercicio, y especialmente, salir a correr, sin entrenar provoca lesiones no deseadas.

Aunque hacer ejercicio es totalmente saludable, muchas personas no lo hacen correctamente y esto puede tener consecuencias sobre el organismo.

Si no entrenamos bien, podemos tener lesiones. Por lo tanto, conviene saber, por ejemplo, los errores más comunes al correr.

No entrenar o calentar

Hacer ejercicio, y especialmente, salir a correr, sin entrenar provoca lesiones no deseadas. Es muy importante calentar el cuerpo anteriormente, con el fin de tonificar articulaciones y músculos para que estén preparados a la hora de correr.

Elegir mal las zapatillas

Las zapatillas son uno de los elementos más importantes que componen el equipo de todo corredor. Si las elegimos mal, entonces la carrera será un desastre y nos cansaremos en seguida, o peor, nuestro pie sufrirá. Para saber cuál es la zapatilla indicada debes saber si eres corredor pronador, supinador o neutro. Y mejor aún tener en cuenta que las zapatillas vayan cómodas en el pie, ni grandes ni pequeñas.

Resultados al momento

Querer ver resultados de inmediato hará que forcemos las piernas y el cuerpo de forma general. Cada uno debe fijarse unas metas, saber cuál es su nivel y ser consciente de cuánto podemos superarnos. Lo mejor es empezar con un nivel más bajo para poder correr cada vez más.

Metas complicadas

Relacionado con el anterior punto, de nada servirá establecerse metas inalcanzables. Cuando no sabemos bien cuál es nuestro nivel, entonces podemos preguntar a nuestro entrenador personal. Marcarse metas complicadas e inalcanzables, no servirá de nada; cuánto más sencillas sean, mucho mejor.

No hidratarse bien

La hidratación es sumamente importante, tanto si somos corredores como si practicamos cualquier otro tipo de ejercicio. Recuerda hidratarte correctamente, beber unos 3 litros de agua al día, y beber antes, durante y después de correr. Durante la carrera, es mejor no beber demasiado y hacer pequeños sorbos para mantenerse hidratado.

Mala equipación

Las zapatillas no son la única equipación que tienes que llevar a la hora de correr. Es importante no ir demasiado abrigado o bien fresco, puesto que entonces podemos pasar calor o bien frío, y constiparnos de forma innecesaria. Llevaremos ropa transpirable y cortavientos, aunque también tenemos que destacar que salir a correr lloviendo no es la mejor idea.