La enseñanza de San Juan Bosco sobre la educación que muchos padres deberían conocer: «La educación es cuestión del corazón»

Quien haya pasado tiempo educando a un niño, sea en el aula, en el salón de su casa o en un patio de colegio, sabe que llega un momento en que los manuales de pedagogía se quedan cortos. Hay tardes en las que las técnicas de refuerzo positivo o los límites negociados simplemente no logran frenar una rabieta ni encauzar una mirada desafiante. Es en esa grieta entre la teoría y la vida cotidiana donde la máxima de San Juan Bosco recupera toda su fuerza: «La educación es cuestión del corazón».

En medio de la revolución industrial

Don Bosco no formuló esta idea desde un despacho académico ni tras elaborar una tesis doctoral. Su escenario fue la Turín del siglo XIX, una ciudad sacudida por la Revolución Industrial donde hordas de jóvenes campesinos emigraban para terminar hacinados en talleres inhumanos, atrapados en la delincuencia o durmiendo en los portales.

Frente a un sistema punitivo que respondía al desamparo con castigos, galeras y desprecio, aquel cura de campo intuyó que ningún chaval cambia su conducta porque le amenacen, sino porque se siente profundamente querido.

Más allá del afecto: la estructura del Sistema Preventivo

Hablar del corazón en el ámbito educativo suele malinterpretarse. En un entorno saturado de consignas edulcoradas y positividad superficial, se corre el riesgo de reducir el pensamiento salesiano a una suerte de buenismo laxo. Nada más lejano a la realidad. Para Don Bosco, el afecto no era un sentimiento vago ni una permisividad ciega, sino la piedra angular de un método riguroso: el Sistema Preventivo.

Este enfoque se sostiene sobre tres pilares interconectados que muchos padres del siglo XXI redescubren hoy con asombro:

Razón: Las pautas y los límites deben ser comprensibles para el niño. No basta con imponer un «porque lo digo yo»; la autoridad legítima se explica, argumenta y busca la adhesión consciente de quien aprende. Religión o trascendencia: Entendida en su sentido más amplio como la apertura a valores elevados, al sentido del deber, a la conciencia moral y a la vivencia de la fe. Afectividad (Amorevolezza): El vínculo afectivo real. No basta con amar a los jóvenes; es imprescindible que ellos se sepan y se sientan amados.

Esta última precisión es el verdadero matiz diferenciador. La gran tragedia familiar de muchas casas no es la falta de cariño paterno, sino la incapacidad de transmitirlo de forma que el hijo lo perciba como un refugio seguro y no como un chantaje emocional o una fuente de expectativas asfixiantes.

La presencia real frente al control a distancia

En la práctica pedagógica salesiana existe un concepto clave: la asistencia. En las casas de Valdocco, Don Bosco y sus colaboradores no se limitaban a impartir lecciones y retirarse a sus aposentos. Estaban en el patio, compartían el juego, la comida, los momentos de descanso y las bromas. Se hacían presentes en la vida de los muchachos.

Si trasladamos esta intuición al hogar contemporáneo, la brecha salta a la vista. Asistimos a una paradoja llamativa: nunca habíamos estado tan preocupados por el rendimiento escolar, las actividades extraescolares y la salud mental de los hijos, pero pocas veces hemos compartido tan poco tiempo de calidad sin pantallas de por medio.

La presencia que educaba en el patio de Turín no era una supervisión policial ni un rastreo por GPS. Era una presencia serena, cercana y disponible. El adulto no está ahí para fiscalizar cada movimiento con un cuaderno de notas, sino para sostener con la mirada, para intervenir antes de que el conflicto estalle y para ofrecer una palabra de aliento a tiempo.

En la práctica, prevenir no significa sobreproteger ni evitar que el niño tropiece; significa haber creado un clima de confianza tal que, cuando tropiece, sepa a quién acudir sin miedo a ser destruido por el juicio.

El arte de la persuasión y la disciplina sin violencia

Una de las grandes cartas pastorales de Don Bosco abordaba de lleno el castigo. Su postura era tajante: las reprimendas en público humillan, la violencia física genera resentimiento y la frialdad distante edifica muros infranqueables. La corrección tiene que nacer del deseo sincero de restaurar al muchacho, no de desahogar la frustración del adulto.

Cuando un padre pierde los nervios y recurre al grito destemplado, la batalla educativa está perdida en ese instante. El niño activa sus mecanismos de defensa y el mensaje pedagógico se volatiliza. Corregir desde el corazón exige una enorme madurez por parte del educador: requiere tragar bilis, esperar a que la tormenta emocional amaine y buscar el momento a solas para hablar con firmeza, pero con la mano tendida.

Una brújula para la paternidad actual

En la actualidad, los niños y adolescentes no siguen a quienes les imponen normas frías, ni tampoco a quienes intentan ser sus amigos de colegio renunciando a su rol de adultos. Siguen a aquellos referentes que demuestran un interés genuino por sus vidas, sus miedos, sus aficiones y su futuro.

Educamos con lo que decimos, con lo que hacemos, pero sobre todo con lo que somos capaces de amar.