Cuál es el último libro de la Biblia y qué revela el Apocalipsis

Cuesta encontrar otro texto en toda la historia de la literatura que haya levantado tantas ampollas, despertado tanta curiosidad malsana o alimentado miedos tan irracionales como la última pieza del canon bíblico. Le llamamos Apocalipsis, arrastrando una losa semántica pesadísima que la calle ha convertido sinónimo de fin del mundo, cataclismo nuclear o desolación absoluta. Pero la etimología es testaruda y nos devuelve al griego apokálypsis con un significado mucho más luminoso y terrenal de lo que solemos pensar.

No es otra cosa que quitar el velo. Descorrer la cortina. Mostrar lo que ya estaba ahí, agazapado detrás de las rutinas, para que cualquiera con los ojos bien abiertos pueda contemplarlo sin filtros.

Final del Nuevo Testamento

Ese telón final no llegó por casualidad al último peldaño del Nuevo Testamento. Ocupa ese lugar con la fuerza de una clave de bóveda que sostiene todo el edificio anterior, conectando de forma subterránea con las primeras páginas del Génesis en un círculo narrativo perfecto.

Los estudiosos de la literatura antigua lo encasillan sin dudar en el género apocalíptico, un formato de escritura que floreció entre las comunidades judías y cristianas de los primeros siglos con reglas muy muy particulares.

No busca informar con datos fríos; prefiere descolocar mediante imágenes abrumadoras, metáforas imposibles y un lenguaje hiperbólico diseñado deliberadamente para sacudir la conciencia de gentes que lo estaban pasando verdaderamente mal bajo la bota del poder de turno.

Quién escribió el libro del Apocalipsis

Firmar un texto así en el siglo primero era jugarse literalmente el tipo. El propio manuscrito nos da un nombre y una coordenada geográfica muy concreta: Juan, escribiendo desde el destierro en Patmos, una roca batida por el Egeo donde el Imperio romano solía sacarse de encima a los indeseables.

Durante siglos, la tradición de los altares dio por sentado que se trataba de Juan el apóstol, el del círculo íntimo de Jesús, el mismo que redactó aquel cuarto evangelio tan profundamente metafísico.

Sin embargo, basta rascar un poco en la trastienda filológica para que las costuras de esa identificación tradicional crujan de lo lindo. Quien coja el original griego se dará cuenta enseguida de que el estilo del Apocalipsis chirría al lado del Evangelio o de las cartas joánicas; la gramática es más tosca, casi violenta en su expresividad, plagada de semitismos y de un desparpajo sintáctico que dista mucho de la prosa pulida del discípulo amado.

Por eso, historiadores y biblistas serios prefieren inclinar la balanza hacia otro Juan: un presbítero itinerante, un líder carismático de las comunidades de Asia Menor que manejaba los códigos proféticos con una maestría brutal, harto de ver cómo los suyos se jugaban la vida por no rendir culto a la efigie de un emperador megalómano.

Qué cuenta el Apocalipsis y cuál es su mensaje

Intentar leer esto como si fuera la escaleta de un telediario apocalíptico es el error más grande que se puede cometer. Cuando desfilan las bestias de siete cabezas, las copas de la ira, los sellos rotos y los jinetes de colores vivos, nadie está escribiendo las previsiones meteorológicas del futuro lejano de la humanidad.

Estamos ante un código de resistencia política y espiritual redactado con la tinta invisible del símbolo. Las siete iglesias a las que se dirige el escrito en la costa turca actual vivían acorraladas entre la asfixia económica, la presión social y la exigencia implacable de doblar la rodilla ante Roma.

Las bestias que emergen del mar y de la tierra no son monstruos de película de serie B salidas de una imaginación febril, sino la radiografía descarnada del totalitarismo de cualquier época. Cualquier estructura de poder que se autoproclame absoluta, que devore la libertad individual y exija devoción ciega encaja perfectamente en esa descripción.

Frente a ese panorama desolador, el mensaje profundo del texto no es agitar el miedo a la condena, sino inyectar una dosis masiva de coraje en vena. La tesis central resulta subversiva para cualquier dictador: los imperios más crueles tienen fecha de caducidad. El mal, por mucho que luzca coronas y desfile con armaduras relucientes, ya ha perdido la partida decisiva.

Cómo termina la Biblia según el libro del Apocalipsis

La última página de la gran biblioteca cristiana no se apaga entre escombros radioactivos ni deja una tierra quemada y vacía de vida. El clímax narrativo de todo este recorrido desemboca en una audaz mudanza: la Nueva Jerusalén bajando del cielo como una novia ataviada, instalándose no en una nube incorpórea, sino sobre una creación radicalmente renovada. A la altura de este desenlace, la espiritualidad bíblica huye de cualquier fuga gnóstica que desprecie la materia; al contrario, apuesta todo al reencuentro definitivo entre lo divino y lo terrenal.

Con este broche de oro, un texto que comenzó oliendo a salitre, persecución y lágrimas en una cueva de Patmos se transforma en una reivindicación rotunda de la esperanza, demostrando que la última palabra sobre el ser humano nunca la tendrá el verdugo, sino la vida que se abre paso contra todo pronóstico.