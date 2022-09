El aspecto económico es importante en una relación. Sin embargo, el pedido de una esposa a su pareja se ha hecho viral en redes sociales por su peculiaridad.

Resulta que una mujer, en Estados Unidos, le rindió cuentas a su esposo sobre algo que había hecho como madre y le exigió realizarle el pago porque ella considera que es lo más justo. El video no tardó en hacerse viral. La usuaria de Tik tok, Avery Woods compartió un video en el que le explicaba a su pareja que ella le dio de amamantar a su hijo durante dos años por lo que le exigía un pago para poder realizarse una operación de levantamiento de pecho. El video tiene como descripción lo siguiente: “Diciéndole a mi esposo que debo recibir un levantamiento de senos después de amamantar durante dos años y ahorrándole tanto dinero en fórmula”. La chica aseguró que, por lo explicado, el pago que le pide a su pareja es “bien merecido”. Agregó que no solo fue a un hijo, sino que previamente también lo había hecho con su hija mujer.

El video se hizo viral en Tik tok

Está claro que el video es humor y no es más que una simple broma para la red social. Pese a esto, la publicación no tardó en hacerse viral en redes sociales. Hasta el momento cuenta con medio millón de reproducciones y miles de interacciones. Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. Muchas mujeres afirmaron que es una buena idea y también le rendirían cuentas a su esposo por el tiempo que les han dado de amamantar a sus hijos.