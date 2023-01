En el programa Levántate OK, Javier Cárdenas destaca este martes 3 de enero, cómo Yolanda Díaz se jacta de hacerse fotos con dos ex terroristas en «la puesta de largo de Lula, en Brasil». «¡Qué asco!», apostilla Cárdenas, que añade que: «Se hace foto con gente que ha asesinado a gente hace hace años ¡y lo hace sonriendo! ¡Y no pasa nada!».

También destaca Cárdenas el ridículo de Risto Mejide en la retransmisión de las Campanadas esta Nochevieja, con la que hundió a Telecinco y Cuatro al obtener unas audiencias irrisorias: un 1% de cuota de pantalla en Cuatro y un 4,5% en Telecinco.

Luego relata Cárdenas el caso de un hombre al que acusan de estafar a una mujer 100.000 euros tras cobrárselos por ayudarla a morir, pero, finalmente no cumplir el trato. La Fiscalía lo acusa de estafa por cobrar 100.000 euros y luego no cumplir el contrato. Una farmacéutica de Sabadell contactó con un cliente de la botica para que la ayudara a morir porque tenía una depresión. Tras recibir el dinero, el hombre fingió manipular la caldera para provocar una explosión y se marchó del domicilio de la farmacéutica, que decidió denunciarle por incumplir lo pactado.

Cárdenas relata también el caso del hospital de Reino Unido que por error envió 8.000 notificaciones a otros tanto pacientes informándoles de que tenían cáncer en lugar de la felicitación navideña prevista.