Y tanto que se le fue la mano a Ursula Von der Leyen, dice Javier Cárdenas, tanto es así que compró un exceso de 1.714.896.270 dosis de las vacunas contra el covid-19. Algo que no se entiende, debido a que en toda Europa hay 800 millones de habitantes y algo menos de 450 millones en la Unión Europea, recordando que todos los meses caducan miles de vacunas. A no ser, como no, que haya habido algún tipo de interés para malversar con dinero público en veneficio propio o allegados.

El caso es que está denunciada ante la Fiscalía de Bélgica. Son tres denuncias ante diferentes autoridades de la Unión Europea y del Reino de Bélgica, entre las cuales destaca una contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, por este motivo que os estamos contando. Un desfase de dosis compradas con un gasto desorbitado que sale de las arcas del dinero público europeo.

Recordemos que Von der Leyen no encontraba en su día los mensajes con el jefe de Pfizer sobre el acuerdo de vacunas y que el acuerdo, negociado a través de mensajes de texto y llamadas. Según declaró la propia presidenta de la Comisión Europea en su entrevista con el New York Times, fue el mayor contrato jamás sellado para las vacunas covid-19. Cuando se anunció formalmente el acuerdo en mayo de 2021, la UE ya había conseguido cientos de millones de vacunas, además el acuerdo fue respaldado por todos los Estados miembro de la UE. Pero, posteriormente, fue cuestionado por algunos de ellos, que ahora intentan renegociar o recortar los suministros de Pfizer y otros fabricantes de vacunas en medio de una caída de la vacunación y de los crecientes riesgos de despilfarro. ¿Habrá tenido algún interés Ursula Von der Leyen con Pfizer?