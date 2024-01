En el programa de hoy de Levántate OK, Javier Cárdenas te habla del fármaco Braftovi, que se usa para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer colorrectal metastásico y que el Gobierno no incluye como gasto de la Seguridad Social. Por ello, cada paciente debe gastarse de su propia economía 6.000 euros al mes para poder tratárselo, algo que no todo el mundo pude hacer por su alto precio. El Gobierno niega ese fármaco imprescindible contra el cáncer colorrectal a los pacientes por ser caro. Mientras, el Gobierno despilfarrando en cosas prescindibles y subvencionando chiringuitos, se ha apuntado en el espacio de Javier Cárdenas.

El cáncer colorrectal es el tumor más frecuentemente diagnosticado en España. Según las previsiones de la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom), para 2023 se esperan 42.721 nuevos diagnósticos. Aproximadamente, el 25% de los pacientes presenta cáncer colorrectal metastásico en el momento del diagnóstico y entre el 20% y el 30% de los pacientes diagnosticados en estadios I a III desarrollan metástasis durante el seguimiento.

Generalmente, la primera elección de tratamiento está guiada por la genética de los pacientes (estado de mutación de RAS) y la localización del tumor primario. El cáncer colorrectal es el más frecuente de nuestro país, con más de 41.600 nuevos casos en 2022 (el 14% del total de casos nuevos de cáncer). Una cifra que se ha incrementado un 22% en los últimos 10 años. Son datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Afecta tanto a hombres como a mujeres, la mayoría de los pacientes tienen más de 50 años y predomina en personas mayores de 75 años.

Algunos de los síntomas más frecuentes son la presencia de sangre o moco en las heces, el cambio en el ritmo de las deposiciones y que estas sean más estrechas. También la sensación de evacuación incompleta o tenesmo, dolor abdominal y el cansancio extremo o la pérdida de peso sin causa aparente.