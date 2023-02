Javier Cárdenas te cuenta en su programa los nuevos hechos claves para entender cómo sigue la trama que incluye pagos sistemáticos al vicepresidente del CTA durante 17 años y por parte de cuatro juntas directivas del Barcelona. El ex árbitro Albert Giménez se sincera y dice claramente “A mi él me presionó”.

Ambos colegiados empezaron su carrera en el arbitraje en la década de los 70, finalizaron juntos en los 90 y comparten Barcelona como la ciudad donde nacieron los dos. Giménez reconoció en una entrevista incluso, que cuando estaban ambos en activo, Enríquez Negreira le presionó en la antesala de un partido oficial, lo que pone muy en duda, el Alzheimer que su abogado ha notificado en las últimas horas. Pero continúa diciendo: “A mí me presionó Negreira. Me reunió con otros árbitros y me dijo: ‘Oye pollo, ten cuidado con lo que dices en televisión. Tú ya me entiendes. Ándate con cuidado… Soy consciente de que compraron a un árbitro, Emilio Guruzeta.». «Él ha presumido siempre de tráfico de influencias. Él ha vendido que era un líder y lideraba el Comité de Árbitros. Y al Barcelona se lo vendió así. Negreira se ha autodenominado un líder de referencia”, finalizaba un Albert Giménez. «Me ha sorprendido la gravedad. Me podía esperar cualquier cosa de él, pero me ha sorprendido», finaliza el ex colegiado Albert Giménez sobre la figura de un José Maria Enríquez Negreira . En resumen, un nuevo giro al escándalo Barçagate. Por primera vez desde que se desvelasen los pagos de Barcelona a Enríquez Negreira, un ex árbitro reconoce presiones por parte del viejo directivo del CTA. Explota todo en España.