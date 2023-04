Javier Cárdenas te cuenta hoy que la DGT va a imponer clases de género obligatorias para conseguir renovar el permiso de conducir. Esta es una barbaridad que incluye una campaña que se llama «si eres hombre conduce como una mujer», como su no hubiera mujeres que conduzcan fatal al igual que algunos hombres. El caso es que lo tratan como si el saber conducir fuera algo de género en vez de personas, siguiendo en la línea de este Gobierno. Consideran que los hombres conducimos fatal y las mujeres lo hacen de perlas, hasta el punto de que la DGT va a imponer clases de género obligatorias, para conseguir renovar cualquier permiso de conducir o para sacárselo por primera vez. Clases en las que dicen que van a enseñar a los hombres la no violencia, la paciencia y prudencia, pero lo cierto es que el invento de la DGT lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina hace dos años y Yolanda Díaz e Irene Montero en uno de sus viajes a Árgentina, cogieron el guante para trasladarlo a España. Cualquier cuestión que tenga que ver con el MACHAQUE constante al hombre es una práctica habitual de este Gobierno: «si eres hombre conduce como una mujer», la nueva campaña con clases incluidas de la DGT.

Javier Cárdenas señala: «Como dicen los podemitas, todo lo malo el hombre, como lo que dicen que los hombres somos violadores por el hecho de nacer hombres». «Yo como hombre me gustaría decir una cosa y no quiero crear una polémica, pero quiero ser honesto por más que algún degenerado diga alguna cosa de estas, pero es verdad que los hombres tenemos un grado de agresividad al volante que no tienen las mujeres, pero de ahí a decir que las mujeres conducen mejor que los hombre van un paso».