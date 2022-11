En el programa de hoy de Levántate OK, Javier Cárdenas -muy indignado- comenta la polémica noticia publicada por OKDIARIO sobre la última barrabasada del Gobierno navarro, que obligará a los niños a revelar su orientación sexual en los colegios.

El Ejecutivo que preside la socialista María Chivite con el apoyo de lo proetarras de Bildu está obligando a alumnos de los colegios de la comunidad a que desvelen su orientación sexual a través de una consulta puesta en marcha por la Consejería de Educación.

El Gobierno autonómico fuerza, de este modo, a niños de 10 y 11 años a que se pronuncien sobre su identidad sexual y lo pongan en conocimiento de la administración. La encuesta insta a niños de menos de 11 años a definirse como heterosexuales, homosexuales o bisexuales.

«Es que es muy bestia», comenta Javier Cárdenas, preguntándose si «nadie va a frenar el socialcomunismo». «¿Nadie va a decir que es una salvajada que se le pregunte a niños de menos de 11 años si son heterosexuales, homosexuales o bisexuales?, ¿nadie va a frenar esto?, ¿cuándo coño vamos a salir a la puñetera calle?», señala indignado.

«Y el problema lo tienen aquellos partidos que deberían animarnos a hacerlo, aquellos líderes que tienen que movilizar a la gente. Quieren ganar dejando que se caiga de maduro el fruto y no, eso no funciona así. ¿Cuándo se va a animar a la gente que tiene ganas de movilizarse para decir ‘con mis hijos no se juega’? Es muy salvaje lo que se está permitiendo con esta gentuza y lo que hacen con los niños», sentencia.