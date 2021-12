Hacienda ha celebrado que España sea el país de la OCDE en el que más subió la presión fiscal y eso no es todo: todavía ve margen para mayores incremento. Según la OCDE en el caso de España todo se debe a que «experimentó la mayor caída del PIB nominal y una menor caída de los ingresos fiscales nominales». En los últimos 21 años la presión fiscal en España ha aumentado seis veces más que en el resto de economías de la OCDE, dice el informe publicado por el organismo.

Esta euforia por parte del ministerio de María Jesús Montero es inexplicable para Javier Cárdenas. Así lo ha dejado claro en Levántate OK: «Lo diré así de claro: me da asco que Hacienda pueda celebrar que paguemos más impuestos. Que esto pase cuadno estamos sufriendo una cris galopante tras el cierre de miles de pequeñas empresas -porque no somos un país con grandes multinacionales- es descerebrados y psicópatas. Y sé que esto me puede traer problemas pero me da igual porque tengo todos mis pagos al día».