El restaurante del País Vasco que se ha hecho viral por el precio de su menú: la mejor opción para darte un homenaje este puente de mayo

Salir a comer fuera se ha convertido en un gasto que en algunos casos puede resultar algo elevado, o al menos, eso es lo que muchos piensan cuando ven la cuenta al terminar. Es más que evidente que los últimos años, el precio medio en bares y restaurantes ha subido, y lo que antes era un plan cotidiano ahora se reserva para ocasiones más especiales. Sin embargo, todavía quedan lugares que rompen esa tendencia y demuestran que comer bien, en cantidad y sin gastar demasiado sigue siendo posible. En concreto, un restaurante en el País Vasco que se ha hecho viral y que te sirve un menú completísimo por 15 euros.

Un restaurante que seguro que muchos visitarán este puente de mayo que arranca el viernes, ya que muchos aprovecharán para hacer una escapada o simplemente darse un capricho. Y es que encontrar un sitio así se convierte casi en un pequeño tesoro, y si vives en el País Vasco o tienes previsto visitarlo estos días, te sorprenderá porque se trata de un restaurante sencillo, con platos que gustan a todo el mundo y lo mejor, que es realmente barato. Algo que provoca el que siempre esté lleno, y que además se haya hecho viral en redes. El restaurante se encuentra en concreto en Bermeo, un municipio costero de Vizcaya que, además de su encanto, esconde este establecimiento cuyo menú de día seguro que no te vas a querer perder.

El restaurante del País Vasco que se ha hecho viral por el precio de su menú

En el centro de Bermeo, muy cerca del puerto, se encuentra el restaurante Artza, un local de toda la vida que ha conseguido hacerse viral gracias a su propuesta. No es un sitio nuevo ni un concepto innovador, pero precisamente ahí está su valor ya que funciona como los restaurantes de siempre con cocina casera, platos tradicionales y un ambiente familiar que muchos echan de menos.

El establecimiento ha ganado notoriedad en los últimos meses después de que el creador de contenido Senén Morán compartiera su experiencia en redes sociales, donde acumula más de 200.000 seguidores. En su vídeo, este joven no sólo muestra la comida, sino que se sorprende directamente por el precio del menú. Y no es para menos ya que cuesta 15 euros e incluye una selección muy amplia de platos, con hasta una docena de opciones entre las que elegir. Una cifra que, en el contexto actual, llama bastante la atención.

Un menú del día con 12 platos y raciones generosas

Uno de los aspectos que más destacan quienes han pasado por Artza es la variedad. El menú como decimos, no se limita a dos o tres platos básicos, sino que ofrece múltiples opciones que permiten elegir según el gusto de cada uno. En el vídeo que se ha hecho viral, se pueden ver algunos ejemplos de lo que se sirve. Desde una ensaladilla rusa casera hasta platos más elaborados como la raya a la gallega, que fue precisamente una de las elecciones del propio Morán. Todo con una presentación sencilla, sin artificios, pero cuidando el sabor y la tradición.

Sin embargo, si hay algo que realmente ha sorprendido a quienes lo descubren por primera vez es el tamaño de las raciones. No se trata de platos ajustados, sino más bien todo lo contrario. Las cantidades son generosas, pensadas para salir completamente saciado.

En una de las escenas, el acompañante del creador de contenido lo resume de forma bastante directa al ver un plato de arroz servido en abundancia: «No sé cómo esto cuesta solo 15 euros». Una reacción que muchos comparten tras conocer el lugar.

Opiniones que refuerzan su fama

Más allá de lo que se ve en redes sociales, el restaurante Artza cuenta con una trayectoria consolidada y una buena reputación entre quienes lo visitan. Actualmente mantiene una puntuación de 4,2 sobre 5 en Google, con más de 2.000 reseñas, lo que da una idea del volumen de clientes que pasan por allí.

Entre los comentarios más repetidos, destaca precisamente el menú del día. Muchos usuarios subrayan la relación calidad-precio, algo cada vez más difícil de encontrar. También se menciona con frecuencia la ubicación, cerca del puerto, y el ambiente de taberna clásica que conserva el local.

Algunos clientes destacan platos concretos como el marmitako de bonito, mientras que otros ponen el foco en el conjunto de comida casera, bebida, pan y postre incluidos en el precio. Todo ello por 15 euros, incluso en una zona que se ha vuelto más turística con el paso del tiempo. Esa combinación de factores es la que ha convertido a este restaurante en un referente dentro de la zona, especialmente para quienes buscan comer bien sin gastar demasiado.