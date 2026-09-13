En toda la provincia se prevén intervalos de nubes bajas con brumas y nieblas en zonas elevadas durante las primeras horas del día, aunque se despejará a medida que avance la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas aumentarán. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con brisa suave y algo de sol

El cielo de Bilbao se despereza lentamente este 29 de noviembre, mostrando un manto gris que acoge a los primeros rayos del sol, que asoman tímidamente a las 07:49. Con temperaturas que rondan los 12 grados por la mañana, la brisa suave será un alivio, aunque es posible que a lo largo del día los vientos se intensifiquen un poco, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. La humedad, que se siente bastante elevada, puede dar lugar a un ambiente algo cargado, ideal para disfrutar de una buena taza de café mientras se contempla el paisaje.

Ya por la tarde, el termómetro subirá hasta los 27 grados, invitando a salir y disfrutar de las horas de luz que se prolongarán hasta las 20:25. Si bien no se prevén lluvias significativas, hay pequeño margen para algunos ligeros chubascos, especialmente antes de que caiga la noche, cuando la temperatura descenderá a unos agradables 16 grados. En definitiva, un día que combina suavidad atmosférica con el característico encanto bilbaíno.

Ambiente inestable con lluvias posibles en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada comienza con un ambiente inquietante, donde el aire se siente pesado y cargado de humedad, preámbulo de lo que depara el día. Amanecerá cubierto, con el cielo en tonos grises que auguran inestabilidad. La temperatura mínima rondará los 12 °C y el viento empezará a soplar desde el norte a una media de 10 km/h, aunque podría intensificarse con rachas que alcanzan los 30 km/h.

A medida que avancen las horas, la mañana promete ser tranquila pero, a medida que se acerque la tarde, las condiciones cambiarán drásticamente. Se espera un aumento en la probabilidad de lluvia, con la máxima alcanzando los 28 °C. Con la humedad rozando el 100%, se recomienda llevar paraguas y no olvidar la bufanda, ya que la sensación térmica puede descender notablemente.

Guecho: cielo despejado y ambiente cálido

A medida que amanece en Guecho, el sol asoma por el horizonte a las 07:49, prometiendo un día sin posibilidad de lluvia y con un cielo mayormente despejado. La temperatura mínima ronda los 13°C, pero se sentirá más fresca debido a una sensación térmica de 13°C también. A medida que avanzan las horas, el mercurio alcanzará los 25°C en la tarde, ofreciendo un ambiente cálido y agradable, aunque la humedad relativa puede hacer que se sienta un poco pesado, sobre todo en las horas más calurosas del día.

El viento soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, por lo que se recomienda estar atentos a cualquier cambio repentino. Durante la tarde, disfrutaremos de un cielo despejado a parcialmente nublado y a medida que se acerca la noche, la temperatura empezará a descender, cerrando el día con una fresca noche y un sol que se ocultará a las 20:25, dejando a Guecho con más de 12 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada se presenta con un tiempo estable, marcado por un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de temperaturas agradables. Aunque hay leve posibilidad de lluvia, el viento soplará con suavidad, creando un ambiente propicio para cualquier actividad al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en alguna terraza cercana. Aprovechar las horas de sol y el ambiente tranquilo será una excelente manera de desconectar y disfrutar del ritmo cotidiano de la ciudad.

Cielos nublados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente cubiertos y una temperatura fresca de 11°C, creando un ambiente de tranquilidad. A medida que avanza el día, se espera que las nubes permanezcan, pero la temperatura alcanzará un máximo de 30°C por la tarde, convirtiéndose en un día cálido y húmedo. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda y no olvidar un paraguas por si acaso, dado el ligero riesgo de algunas lluvias durante la jornada.