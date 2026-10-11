Cielos cubiertos dominan la jornada en toda la provincia, con intervalos nubosos en la mitad oriental por la tarde y la posibilidad de nieblas en Araba y en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa durante la madrugada. Las temperaturas mínimas ascenderán en Araba y la mitad occidental de Bizkaia, mientras que las máximas tendrán un ligero incremento en Gipuzkoa, Bizkaia y parte de Araba. Viento flojo y variable completarán el panorama. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias matinales y sol por la tarde

El cielo de Bilbao se despereza lentamente mientras avanza el día. A primera hora, la atmósfera se caracteriza por una ligera bruma, aunque con el transcurrir de las horas se espera que el sol se asome tímidamente entre las nubes, elevando la temperatura máxima a agradables 23 grados. Sin embargo, la jornada estará marcada por la posibilidad de chubascos, especialmente en la mañana, con un ambiente que se sentirá algo pesado debido a la alta humedad.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más claro, aunque aún pueden surgir algunas lloviznas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados, con una sensación térmica que se mantendrá en esos valores. El viento soplará desde el noreste con suavidad, a unos 10 km/h, brindando un ligero alivio en este día de contrastes. Con más de once horas de luz y un ocaso que se anticipa a las 19:35, la jornada promete ser un reflejo del carácter cambiante de la costa vasca.

Aire revuelto con posibilidad de lluvia en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se presenta con un aire revuelto, donde las nubes amenazan con desatar su contenido en cualquier momento, mientras el viento empieza a hacerse notar. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 75%, especialmente en la madrugada y hasta el mediodía, cuando las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados.

El contraste es evidente al transitar hacia la tarde, que lucirá algo más despejada, aunque la posibilidad de lluvia disminuye a un 20%. Sin embargo, el viento seguirá soplando con intensidad, alcanzando rachas de hasta 40 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más fresca. Es recomendable llevar un paraguas y no olvidar la bufanda, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

Guecho: ambiente fresco con probabilidad de lluvia

Este miércoles, Guecho amanece con un aire fresco y una sensación térmica que roza los 13 grados. Con el sol asomando a las 08:21, el cielo se presenta parcialmente nublado, pero no tardará en nublarse a medida que avance el día. La probabilidad de lluvia, que ronda el 75%, nos acompañará principalmente por la mañana y se mantendrá activa hasta el mediodía, con gotas que podrían surgir incluso en la tarde-noche, aunque aquí la probabilidad desciende a un 20%.

La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, ofreciendo un alivio en el ambiente húmedo que puede sentirse bastante denso, con humedades del 100%. El viento, aunque suave, soplará del norte a una velocidad media de 10 km/h, sin causar rachas preocupantes. La jornada promete un intercambio de nubes y claros, con la puesta de sol prevista para las 19:35, brindando cerca de 11 horas de luz natural.

Santurce: soleado con algunas nubes y viento suave

El tiempo se presentará con algo de nubosidad y temperaturas templadas, alcanzando hasta 22 grados en su punto máximo. Se espera que a lo largo del día haya ligeras probabilidades de lluvia, especialmente en la mañana, aunque el viento será suave. La sensación térmica oscilará entre los 12 y los 22 grados, creando un ambiente cómodo.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el viento leve y las temperaturas agradables invitan a salir y disfrutar de la ciudad. Aprovecha el tiempo para dar un paseo y disfrutar de los encantos del entorno.

Cielos nublados con mejoría a la tarde en Basauri

La jornada en Basauri comienza con cielos mayormente cubiertos y una temperatura fresca de 12 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene, aunque no será hasta el mediodía cuando las condiciones empeoren ligeramente con un ambiente más húmedo. En la tarde, el tiempo mejora y aunque las nubes seguirán presentes, es posible que hasta tengamos momentos de sol.

Con temperaturas que alcanzarán los 23 grados, es recomendable salir con una chaqueta ligera y un paraguas a mano, ya que las lluvias son más probables en la primera parte del día. Disfrutad de un paseo, pero no olvidéis cuidaros del viento suave que puede hacer sentir un poco más fresco al estar al aire libre.