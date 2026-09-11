Hoy, 11 de septiembre de 2026, se espera un día poco nuboso en toda la provincia, con nubes bajas matinales y vespertinas que podrían traer brumas y nieblas dispersas en las sierras del interior. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios, con un viento flojo que irá girando al norte por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo claro y ambiente sereno

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, ofreciendo un lienzo despejado que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondarán los 13 grados por la mañana y un cálido ascenso hasta alcanzar los 24, el ambiente se siente ligero, aunque la humedad relativa mostrará momentos de pesadez cerca del 90%. A medida que el sol brille por encima de las nubes, los vientos suaves provenientes del norte, a 10 km/h, aportarán un alivio agradable.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá ese brillo claro, incluso cuando las temperaturas se deslizan hacia los 20 grados. La ilusión de un tiempo perfecto se intensifica con la certeza de que no hay riesgo de lluvia ni por la mañana ni por la tarde; las familias pueden disfrutar del aire libre sin preocupaciones. Con la puesta del sol a las 20:28, los bilbaínos podrán aprovechar hasta última hora la luz dorada, despidiéndose del día con el recuerdo de un tiempo maravilloso y sereno.

Jornada inestable con nubes y viento en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada comienza con un murmullo de inestabilidad en el aire, mientras nubes grises se acumulan en el horizonte, presagiando un día movido. Desde primera hora, la fresca brisa se siente en la piel, con temperaturas que rondan los 13 grados y el viento soplando a unos 10 km/h, invitando a la precaución ante la llegada de la nachión atmosférica.

A medida que avanza el día, el tiempo mostrará su carácter cambiante; la mañana será tranquila, pero la tarde se anticipa marcada por ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 30 km/h y una notable disminución térmica con máximas de 24 grados. Con una humedad que puede llegar al 95%, no está de más llevar un paraguas y una bufanda, ya que el tiempo puede jugar una mala pasada a más de uno.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

Este miércoles en Guecho amanece bajo un cielo completamente despejado que invita a disfrutar de la jornada sin preocupaciones. Con una temperatura mínima de 14°C y una sensación térmica que se mantendrá similar, la mañana se sentirán agradable. A medida que el sol va ganando altura, las temperaturas irán alcanzando su punto máximo de 23°C por la tarde, mientras que la humedad, aunque algo elevada con un 55%, no resultará incómoda.

Durante la tarde, el cielo permanecerá igual de despejado y se prevé que las suaves brisas del viento, con una velocidad media de 10 km/h, mantengan un ambiente fresco y agradable. El día contará con más de 13 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:47 hasta su puesta a las 20:29, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin riesgo de lluvias, ya que la probabilidad de preciptaciones será mínima.

Santurce: ambiente templado con nubes dispersas

El tiempo presenta condiciones estables durante la mañana y la tarde, con nubes dispersas que no impedirán disfrutar de un ambiente templado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23 grados, acompañadas de una ligera brisa que no superará los 10 km/h, lo que contribuirá a una jornada agradable.

Es un día ideal para pasear por el vecindario o disfrutar de actividades al aire libre. Aprovechar el buen tiempo para relajarse en un parque o disfrutar de una café en una terraza puede ser una excelente forma de pasar la tarde.

Cielos despejados y día soleado en Basauri

Esta mañana, Basauri amanecerá con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de 12 grados, lo que promete un ambiente agradable y sin riesgo de lluvia. A medida que avance el día, el sol irá calentando más el ambiente, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde y una sensación térmica que acompañará esa calidez. Es un día ideal para disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar ropa ligera y disfrutar de un buen paseo bajo el sol.