Yolanda Díaz impone su dictadura ‘ecolojeta’ a las víctimas de la DANA

Si en un reciente editorial poníamos de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía hacer negocio con la tragedia de Valencia -las indemnizaciones contempladas por el siniestro de un vehículo son menores que lo que el Ejecutivo recaudará por el IVA de la compra de uno nuevo de gama media-, la última aportación de Sumar es ya la apoteosis del totalitarismo. Según la formación de Yolanda Díaz, el acceso a las ayudas para las personas que se beneficien de este futuro plan tienen que guiarse por «criterios ecológicos», es decir, que sirvan sólo para subvencionar los coches eco, que son de media un 30% más caros que los coches de combustible. O sea, que quien ha perdido su coche y decida adquirir otro tendrá que comprarse no el que le venga en gana o pueda, sino el que le diga Yolanda Díaz. El ‘ecolojetismo’ de esta gente no tiene límite. No sólo impidieron limpiar los cauces de los ríos por razones ‘medioambientales’ -lo que sin duda agravó la dimensión de la tragedia-, sino que ahora pretenden condicionar las ayudas del Estado a quienes se quedaron sin coche, obligando a que se compren vehículos con la etiqueta «eco». Por cierto, al ser sustancialmente más caros el Estado recaudará más por IVA. Un negocio redondo a costa del sufrimiento de los damnificados.

El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para paliar las consecuencias de la DANA, en la que se recogen, entre otras medidas, la reducción de las cargas fiscales para los vecinos afectados, pero el partido de Yolanda Díaz ha planteado una enmienda en la que impone la condición de que las subvenciones por la compra de los nuevos vehículos se guíe por «criterios ambientales». Hace falta ser muy desalmados para que que, con lo que están pasando quienes lo han perdido todo, venga Yolanda Díaz a imponer su dictadura ‘ecolojeta’.