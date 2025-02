«Yo no te creo», hermana Belarra

El argumento de Podemos de que al recibir la primera denuncia por acoso sexual contra Juan Carlos Monedero le apartaron de sus funciones es una oda a la hipocresía, un canto al cinismo, porque es mentira que se se actuara «desde el primer minuto», nada más conocer los «testimonios de violencia sexual». ¿Cómo es posible que a alguien apartado de sus funciones se le permita encabezar una manifestación en Madrid en apoyo a Palestina. El 29 de octubre de 2023, el fundador de Podemos se colocó en primera línea de la marcha, sujetando la pancarta morada. También acudieron Irene Montero e Ione Belarra, entre otros destacados dirigentes podemitas, en un clima de franca cordialidad.

Todo es un supremo ejercicio de doble moral: en septiembre de 2023, Podemos recibió dos denuncias de mujeres por actitudes de «violencia sexual» por parte de Monedero. Según la versión de la formación, el ideólogo morado había ocupado, hasta mayo, la dirección de la fundación ligada al partido, el llamado Instituto República y Democracia. El 15 de septiembre, Monedero anunció que dejaba ese cargo, tres días después de la primera denuncia. En Podemos aseguran que la decisión la tomó meses antes pero no se comunicó debido al periodo electoral. Según el partido, en ese momento se activó ya el protocolo y se dio traslado por escrito a la Comisión de Garantías. Pero no hay constancia de más actuaciones. Unos días después se recibió otra denuncia similar. La denunciante reclamó una actuación interna para que Monedero dejase de participar en los actos de la organización. No ha trascendido que Podemos haya presentado denuncia alguna en los juzgados o ante la Policía. No es cierto que Monedero fuera apartado de las actividades del partido. Todo lo contrario. La formación morada escondió los hechos, como si todo los movimientos respondieran a una situación de absoluta normalidad. Dicen que lo hicieron para no estigmatizar a las víctimas, pero todo apunta a que fue para proteger a Juan Carlos Monedero.