Hay quienes dicen que Pedro Sánchez no hace nada para rebajar de inmediato el recibo de la luz. Pero sí hace, vaya que sí hace: Sánchez se dispone a imponer un castigo a la energía nuclear e hidroeléctrica, al suprimir las primas que reciben por no contaminar. Esto es, las dejará de apoyar por su nula emisión de CO2. Y eso que presumen de verdes. O sea, le aprieta las tuercas a las eléctricas mientras el Gobierno se sigue forrando con los impuestos del recibo de la luz. El Ejecutivo asegura que lo único que puede hacer para bajar la luz es la minirreducción temporal del IVA que ya ha aplicado -esa que en un principio decía que no podía hacer porque se lo impedía Bruselas-. Es una mentira descomunal, porque si quisiera podría reducir la brutal carga fiscal del recibo. ¿Y por qué no lo hace? Pues por la sencilla razón de que los ingresos que recibe son gigantescos: 34.232 millones de euros en 2020. Y ello, calculado sobre un precio de la energía netamente más bajo que el actual. Porque lo que no dice Pedro Sánchez es que cuánto más sube la luz, más ingresa el Estado.

Así que el Gobierno, no se engañen, no aliviará la carga fiscal de la factura, sino que, para rebajar un poco el recibo sin que se resientan las arcas del Estado, dejará de apoyar aquellos tipos de energía que no emiten CO2 con el fin de contribuir a un medioambiente más saludable. Esta gente es verde cuando le interesa. Todo sea por la pasta. El Gobierno considera que las inversiones de nucleares e hidroeléctricas han sido ya amortizadas de sobra y que ha llegado la hora de cubrir costes del sistema. La norma que viene recortará los ingresos que reciben las centrales nucleares, el 80% de la potencia hidroeléctrica instalada y los parques eólicos anteriores a la publicación de la Directiva 2003/87/CE. O sea, quitará los incentivos a las energías menos contaminantes en una demostración palmaría de su ecologismo de salón.

En suma: se forran con las penalizaciones a las energías más contaminantes y quitan los incentivos a las que no contaminan. Y Sánchez, a seguir haciendo caja.