Decíamos en nuestro editorial de ayer que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía unas ganas locas de meter a El Pollo Carvajal en un avión y mandarlo a Estados Unidos para quitarse el marrón de encima. Y es que el que fuera mano derecha de Hugo Chaves está cantando de lo lindo ante el juez García-Castellón, poniendo encima de la mesa la financiación ilegal de Podemos y acusando gravemente a José Luis Rodríguez Zapatero de trapichear con el régimen bolivariano. A favor de loas deseos del socialcomunismo ha jugado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha acordado hacer efectiva la entrega del militar venezolano después de que el Ministerio de Interior denegara a El Pollo el asilo en vía administrativa. Las prisas de la Sala III, con el magistrado Alfonso Guevara a la cabeza, han quedado en evidencia. El tiki-taka entre Marlaska y Guevara es de los que hacen época: toda para evitar que El Pollo siga cantando.

Carvajal está reclamado en Estados Unidos para ser juzgado por delitos que en España equivalen a pertenencia a organización criminal o pertenencia o colaboración con organización terrorista y tráfico de drogas en su modalidad agravada, pero no es menos cierto que sus revelaciones en torno a la financiación ilegal de Podemos son de tal gravedad que lo urgente para esclarecer la verdad no es extraditarlo, sino mantenerlo en España. Para el Gobierno, claro está, lo urgente no son los intereses nacionales, sino seguir aferrado al poder, razón para que Carvajal sea puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos.