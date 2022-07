El suicidio del tirano

La debacle de la nación. Sánchez corona su discurso con otra mentira apoteósica: “Este es un Gobierno que juega limpio”. Su manual de resistencia se ha transformado en un cómic… El tirano está histérico, le bailan las caderas y se le nubla la memoria. No recuerda que claudicó ante las tribus terroristas para seguir en la Moncloa, ni que hace unos días, se suicidó políticamente haciendo suya la proclama abertzale: “Euskadi y España son países libres y en paz”, durante el homenaje a Miguel Ángel Blanco, en Ermua, en el 25 aniversario de su cruel asesinato y en presencia de Felipe VI. Cuando vivimos malos tiempos, porque todavía existen desalmados de la talla de Sánchez y Otegi, qué importante y qué esperanzador es contar con la noble y firme figura del Rey.

O Antonio no ha leído la Constitución, lo cual es probable, o no ha asimilado el art. 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española”. Una viuda de Guardia Civil asesinado por ETA que acudía al acto y oyó la indecencia que acababa de proferir Sánchez, le espetó al psicópata: “¡España, única e indivisible!”. La gente reunida en Ermua despidió al presidente farsante como suele ser habitual allá donde acude, entre abucheos y gritos de ¡fuera, fuera! Así rubricó el tirano su nada lamentable suicidio.

Feijóo tiene un sentido mucho más certero de la concreción de los valores que el kamikaze Sánchez no tiene. Sinceridad, bondad, gratitud, empatía, humildad, responsabilidad, etc., no casan con este iluminado que nació sin valores y cuyo único propósito es sacarle todo el dinero que pueda a los contribuyentes para luego regalárselo a los mangantes que lo mantienen en el poder. Hablando sin freno, la gente se la suda, o no hubiera llevado a España a una ruina en la que sólo él disfruta de su lindo ego en unos palacios de ensueño que enmascaran su declive. Tal inepto y sus inútiles ministros jamás sacarán a España de la ruina en la que la metieron sus obscenos gastos y que de nada sirvieron. Para los comunistas la recuperación económica es un mero espejismo y desean que la economía caiga como un obús. A río revuelto se van a forrar. Ya sólo falta que explote cuando llegue el otoño.

La debacle de la nación-bis. “Sufrimos la oposición que más miente de toda Europa”, alegó en su defensa el que miente sin parar, mientras Gamarra aportaba evidencias. Este majara traiciona hasta a su sombra y no convence a nadie. Lee lo que sus negros le escriben sin saber lo que está leyendo. Y sonríe cuando le vitorean los siervos subvencionados. Amarse a sí mismo es un trip que dura una vida y lo de sonreír cuesta menos que la electricidad y da más luz. Hasta que llegó Abascal, comprometiéndose a derogar las leyes sectarias del Gobierno sanchista y le cortó su estúpida sonrisa de cuajo: “Sánchez va a dejar una España débil, dividida y arruinada y hay que sacarlo de la Moncloa lo antes posible. Le tiendo mi mano al PP para construir una alternativa real”. De cumplirse su generosa intención, veremos en directo la caída y huida de un politicastro macabro.