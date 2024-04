Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 8 al 14 de abril

SUBE: Carlos Herrera

Querido compañero, que ha decidido presentar su candidatura a la Presidencia de la Federación Española de Futbol, en un nobilísimo intento por adecentar el organismo deportivo salpicado de escándalos económicos. «Me voy a presentar para que el fútbol español sea noticia por sus éxitos y no por los chanchullos».

BAJA: María Jesús Montero

Polémica ministra de Hacienda de la eterna risa más que sonrisa sin venir a que y las más ridícula y rendida servidora, sin pudor alguno, del Jefe, que ha aportado 200 millones de euros para asegurar la caja necesaria en la entrada del Estado, que es Sánchez, en Telefónica.

SUBE: Rafa Nadal

El grandísimo campeón, uno de los mas grandes del tenis mundial, que ha tenido la decencia, a sus 37 años, de anunciar que no jugará el primer Gran Master 1000 de la temporada, que ha ganado en 11 ocasiones y toma esta dolorosa decisión, simplemente, «porque mi cuerpo no me deja. Están siendo tiempos difíciles para mí».

SUBE: Dolores Ocaña

Abogada del Estado de 51 años, hasta ahora jefa de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional y antes al frente de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, ha sido designada jefa de la Secretaría de Letizia. Se trata de la segunda mujer con puesto de responsabilidad en la Casa Real junto a Beatriz Rodríguez, interventora de la Institución.