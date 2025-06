Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 21 al 27 de junio de 2025

SUBE: Juan Carlos de Borbón y Grecia

Rey emérito (si, Rey), que ha participado la pasada semana en las regatas del Trofeo Xacobeo, a bordo de su velero Bribón logrando una tercera posición. Como siempre, se alojó en casa de su amigo Pedro Campos, anfitrión en España desde que fue obligado por su hijo y por su nuera a exiliarse en Abu Dabi. En esta ocasión, recibió la visita de su hermana la infanta Margarita que acudió acompañada de su marido, el discretísimo Carlos Zurita, y de sus dos hijos, Alfonso y María, junto con su nieto Carlos, de 7 años. La visita de su hermana así como las que le hacen frecuentemente sus hijas le compensan de la conflictiva relación que mantiene con Felipe hasta el extremo de prohibirle éste, como ya hemos recordado, acudir a Zarzuela para felicitar a Cristina, con motivo de su 60 cumpleaños el pasado 13 de junio.

SUBE: Manuel Colonques

El que fuera Presidente y alma máter de Porcelanosa, poniendo a la empresa azulejera en las cotas más altas de la cerámica a nivel mundial. Fue tal su renombre que llegó a conseguir no sólo que el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, hoy el rey Carlos III, le recibiera en múltiples ocasiones en el palacio de Buckingham, sino que visitara la importantísima fábrica de Villarreal. Estos días de las fiestas de Sant Pere en Castellón, se le ha querido rendir un homenaje al que se ha unido el mundo del toro, y nada mejor para mostrárselo que una corrida extraordinaria con un gran cartel: Manzanares, Cayetano (despidiéndose de Castellón) y Roca Rey. Todo esto es poco para esa gran persona como es Manuel Colonques, un hombre que, con su gran visión, no solo supo llevar el nombre de Porcelanosa por todo el mundo sino que su gran humanidad y sensibilidad hacia sus empleados han hecho de él un ser querido y respetado por todos aquellos que le rodearon en su vida tanto personal como profesional. ¡Felicidades, querido amigo!

SUBE: Marta Álvarez Güil

La jovencísima presidenta de la empresa El Corte Inglés, desde julio de 2019 y de la Fundación Ramón Areces desde 2021, nacida en Madrid hace 58 años, que ha cerrado el ejercicio 2024-2025 con un beneficio neto de 512 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al anterior ejercicio. Ello es el resultado de la cercanía con el mundo de las tiendas y las compras y que está pendiente no solo de la estrategia sino también de las operaciones. Gusta de llevar una discreta vida alejada de los focos con su esposo, Claudio Abelló Gamazo, hijo del empresario Juan Abelló y sus dos hijos. Dicen de ella que es una persona noble y fundamentalmente buena.

BAJA: George Clooney

El gran actor y director cinematográfico, siempre tan elegante, sorprendió en la recepción ofrecida por el rey Carlos III, en el palacio de Buckingham. Era la antesala de la entrega de los Premios King’s Trust, en el Royal Festival Hall de Londres. Su mujer, la bellísima Amal, elegantemente vestida, y abogada especializada en derechos humanos era la encargada de entregar el Premio Amal Clooney al Empoderamiento Femenino, financiado por su organización, a la joven keniata Alice, de 19 años. Su marido, George Clooney, fue la noticia de la noche por su aspecto un tanto desenfadado. No solamente por no llevar corbata que, por protocolo, es obligado en presencia del rey, sino por llevar la camisa medio abierta, vamos «despechugado». Si además eres patrono, resulta evidente que no es la mejor forma de presentarse.