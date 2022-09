Como en los primeros meses del Gobierno de Pedro Sánchez el número de llegadas de inmigrantes ilegales subió considerablemente a causa de la polémica acogida de los inmigrantes del Aquarius -que provocó inmediatamente un efecto llamada-, el Ministerio de Interior del ínclito Fernando Grande-Marlaska ha borrado de las estadísticas oficiales de varios informes quincenales de esa época para que no quede constancia de que en esos meses los registros eran muy superiores a los que dejó el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Todo un siniestro ejercicio de manipulación. Cualquiera puede comprobar el borrado, porque en la página web de Interior no aparecen los informes quincenales acumulados que van del número 8 al 16, justo los que recogen las cifras de llegadas de inmigrantes ilegales en los últimos meses del Gobierno de Rajoy y los primeros de Sánchez tras la moción de censura. De este modo, ya no aparecen en la web los registros comprendidos entre el 15 de abril de 2018 y el 15 de septiembre de 2018. Qué casualidad.

Pero como se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, OKDIARIO ha podido confirmar que a fecha de 31 de mayo de 2018 habían llegado a España un total de 8.628 inmigrantes ilegales desde el 1 de enero de ese año. Teniendo en cuenta que en los siete meses restantes de 2018 ya gobernó Sánchez y que a 31 de diciembre de ese ejercicio se computaron 64.298 llegadas de inmigrantes irregulares, puede decirse, por tanto, que en esos meses borrados de la estadística fueron 55.670 los inmigrantes que entraron de forma ilegal. Una cifra muy superior a los 8.628 de los últimos cinco meses del PP en el poder. Eso es que lo que esconde Interior. ¿Dónde están los informes quincenales sobre llegadas de inmigrantes de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2018? Han desaparecido. Mejor dicho: han sido intencionadamente borrados. Ya saben: manipula, que algo queda. ¿Qué dirá ahora Marlaska?