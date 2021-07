Que Podemos no cree en el Estado de Derecho ni en la separación de poderes no es ninguna novedad. Al fin y al cabo, lo que les gustaría es someter a los jueces, que es la aspiración de todo totalitario que se precie. Como no les ha gustado nada la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desestimar el recurso presentado por PSOE y la Fiscalía contra el cartel electoral de Vox sobre las menas y las pensiones empleado en la campaña de las pasadas elecciones autonómicas de Madrid, dirigentes de la formación morada, incluida la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se han lanzado en tromba contra los jueces, de quienes aseguran que se han convertido en «un problema para nuestra sociedad».

Activistas del entorno podemita han ido más lejos al difundir los nombres y apellidos de los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid. Y hasta Amanda Meyer Hidalgo, jefa de Gabinete de la ministra de Igualdad, alto cargo del Gobierno socialcomunista, ha escrito que «algunos jueces y juezas sí que suponen un evidente problema político y social». Dicho de otro modo, el Gobierno socialcomunista de España carga contra los jueces en un claro ataque a la independencia judicial.

Parece evidente que la reacción de Podemos va mucho más allá de la discrepancia con una resolución judicial, porque eso de señalar con nombres y apellidos a un grupo de personas, miembros de la judicatura, por entender que no hay delito en el cartel electoral de Vox, es un salto cualitativo inspirado en el chavismo. Si esta gente pudiera, metería en prisión a todos los jueces que no les bailan el agua y dejarían el Poder Judicial como un solar. Que es exactamente lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. Por fortuna, la Justicia se ha convertido en un dique frente al populismo de ultraizquierda que, no hay más oírles, rabia de impotencia.