En España hay, a día de hoy, al menos 526 condenados por malversación, pero el Gobierno, después de derogar el delito de sedición, va a reformar también a toda prisa este delito de corrupción para servir a los intereses del golpista Oriol Junqueras y del delincuente socialista José Antonio Griñán. No hay otra: como la supresión del delito de sedición no permite por sí sola que Oriol Junqueras y el resto de golpistas volvieran a la política, al mantenerse la inhabilitación para cargo público derivada del delito de malversación por el que también fueron condenados, Pedro Sánchez reformará este tipo delictivo a la carta de los golpistas catalanes. Y de paso, beneficiará al socialista Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación por el fraude multimillonario de los ERE. La intención del Ejecutivo, en este caso, es que el ex presidente de la Junta de Andalucía vea rebajada su condena y evite así la entrada en la cárcel. El argumento que barajará Pedro Sánchez es que ni golpistas ni Griñán se enriquecieron ilícitamente, de modo que la reforma del delito de malversación establecerá diferencias entre los que se lucraron personalmente y los que idearon un plan ílícito para que se beneficiaran económicamente otros. Esa será la excusa.

La decisión está tomada ante las dificultades que pondría la Fiscalía del Supremo de aceptar que la derogación del delito de sedición dejara también sin efecto el delito de malversación por el que fueron condenados los sediciosos catalanes. Como informó OKDIARIO, la Fiscalía de esta institución tiene muy claro que Junqueras y compañía seguirían estando inhabilitados por malversación, de modo que Sánchez ya sabe que, o reforma también la pena de malversación, o los golpistas que le mantienen en La Moncloa romperían la baraja. Romper la rebaja significa que Sánchez quedaría en minoría en la recta final de la legislatura, algo que el presidente no está dispuesto a asumir bajo ninguna circunstancia. Ha pensado que antes de eso es mejor una amnistía encubierta para golpistas y socialistas corruptos: de Oriol Junqueras a José Antonio Griñán. Todo por la causa sanchista.