No es en absoluto descartable que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, termine aceptando la última propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que el próximo martes en el Senado pedirá al jefe del Ejecutivo que alargue la vida de las centrales nucleares al ser una «opción política» que recomienda la Unión Europea. Antes, claro está, Sánchez arremeterá contra Feijóo y descartará la medida para, un tiempo después, venderla como propia, que es lo que ha hecho con las diez propuestas que el PP le puso encima de la mesa y que Sánchez despreció para más tarde apuntarse el tanto.

Sánchez se ha consagrado como un consumado plagiador. Primero insulta y luego copia. La propuesta de Feijóo de alargar la vida de las nucleares se enmarca dentro del plan de la Comisión Europea que lleva como título Ahorrar gas para un invierno seguro. El pasado julio, el Parlamento europeo dio luz a la propuesta de la Comisión Europea de otorgar el sello «verde» de la UE al gas y la energía nuclear. La Comisión considera «sostenibles» las inversiones en centrales nucleares o de gas para la producción de energía eléctrica, siempre que utilicen las tecnologías más avanzadas. Es verdad que para la izquierda las centrales nucleares han sido siempre un enemigo a batir y que ha derrochado paladas de sectarismo ideológico, pero en las actuales circunstancias no es descartable que Pedro Sánchez vuelva a protagonizar uno de esos giros copernicanos a los que nos tiene tan acostumbrados. El IVA de la luz y el de las mascarillas son dos ejemplos de cómo el presidente del Gobierno cambia súbitamente de opinión, cuando el agua le llega al cuello y no tiene más remedio que pasar por el aro. Primero decía que una reducción de ese impuesto era imposible porque no lo permitía la UE, luego que no serviría para nada y, al final, no le quedó más remedio que rendirse a la evidencia, que es lo que ha hecho ahora con el IVA del gas. Sólo aciertan cuando rectifican y plagian las propuestas del PP. Eso sí, después de ponerles a caldo.