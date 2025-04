Arancel. La nueva palabra de moda. Munición para Sánchez, que coge al vuelo todo lo que le sirva para ejercer como líder mundial «ante la extrema derecha y la derecha tradicional que la blanquea». Está Trump. Y enfrente, sólo Sánchez. Sin esperar a la reacción coordinada de la UE, con la pompa y el boato que tanto gusta en La Moncloa, nuestro presidente ha comparecido para ser el primero en dar respuesta al inquilino de la Casa Blanca. Qué valiente.

A Sánchez le da igual el muro arancelario de Trump. Le interesa que su propio muro no se venga abajo. Por eso compareció bajo el mensaje propagandístico de «Nuestros valores no están en venta». En su boca suena más falso que un euro de madera. Nadie como él ha hecho siempre todo lo contrario de lo que antes defendió como principio irrenunciable. Sánchez es un grouchomarxista de manual: «Tengo mis principios. Y si no le gustan, tengo otros». Y sea cuales sean, siempre están en venta por los votos que no tiene.

Ahora toca patalear contra Trump al son sincronizado que nos impongan los spin doctors de La Moncloa. A ver si con el terremoto mundial que ha sacudido al libre comercio pasa desapercibido lo que de verdad debería importarnos: que Sánchez es nuestro arancel, el impuesto que saquea nuestros bolsillos y lastra nuestro crecimiento económico.

Con el plazo abierto para la declaración de la renta, recordemos algunos hitos de la voracidad fiscal del Gobierno progresista, de la que no se libran familias, empresas o pensionistas.

Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, los españoles dedicábamos los primeros 178 días del año sólo a pagar impuestos. Ahora son 212.

En su mandato ha aplicado 94 subidas de impuestos y cotizaciones.

Una familia de clase media paga anualmente en impuestos 11.400 euros más que en 2018.

Ha incrementado la carga fiscal en 1,9 puntos del PIB, mientras en la UE ha descendido 0,9 puntos.

El esfuerzo fiscal de España es ya casi un 18% superior al de la UE.

España es el tercer país de la UE donde más han subido los impuestos desde 2018.

Un trabajador con sueldo medio paga ya más del 40% a Hacienda. Abona unos 15.500 euros en impuestos al año: casi 10.000 euros en cuotas sociales, 3.800 de IRPF y 1.450 de IVA.

El tipo fiscal medio que pagaban los salarios en 2017 era del 15,3%. Ahora supera la barrera del 17%. Es decir, de cada 1.000 euros de rendimientos netos del trabajo declarados por el asalariado, 171 se los queda Hacienda.

Los pensionistas pagaban en 2017 por IRPF una media de 7,6 euros por cada 100. Ahora ya son 10.

Sánchez ha anunciado un «escudo» de 14.100 millones para «proteger a la economía española» del trumpazo arancelario. No rebajará impuestos a las empresas pequeñas y medianas empresas ahogadas por la carga fiscal, lo que abaratarían sus productos. Las subsidiará con deuda pública. Empresas subsidiadas, ciudadanos subsidiados, economía subsidiada. El arancel sanchista es el que lastra a España.