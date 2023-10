Sánchez no activa el Pacto Antiyihadista porque sus socios son proyihadistas

Hace más de ocho años, en febrero de 2015, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez firmaron en La Moncloa el Pacto contra el Terrorismo Yihadista, un acuerdo que suscitó el rechazó de otras formaciones políticas. Ni Podemos, ni ERC, ni Bildu, tampoco el PNV, suscribieron el acuerdo alcanzado por las fuerzas mayoritarias. O sea, todos los que hoy son socios o aliados del Gobierno de Pedro Sánchez se negaron a sumarse a un pacto en el que se señalaba que «el terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades» y que «ningún país puede permanecer ajeno» a la «grave y real amenaza del terrorismo yihadista» – el principal desafío de nuestros días-, «sean cuales seas sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados».

Ese pacto no ha sido convocado jamás por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y no porque no hubiera motivos para hacerlo -ahora, sin ir más lejos, sería, por razones obvias, pertinente-, sino porque los socios en el Gobierno de Pedro Sánchez -Sumar y Podemos- pondrían el grito en el cielo, al igual que los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu. El pacto tipificó por primera vez como delitos el adoctrinamiento a través de Internet, y también incluyó la prisión permanente revisable para los terroristas, sin duda el punto más controvertido. Además, se recogía la necesidad de asegurar los recursos humanos y materiales necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

¿Para qué va a reactivar el Pacto Antiyihadista Pedro Sánchez si buena parte de los partidos que le mantienen en el poder, con los que pretende ser investido presidente de nuevo, son amigos de los yihadistas? Que Pedro Sánchez convoque sólo al PP no entra en la cabeza del jefe de Gobierno en funciones. Aunque, bien mirado, que Podemos, Sumar, Bildu o ERC se sumaran al acuerdo sería como poner al lobo a cuidar de las ovejas.