Sánchez busca jóvenes franquistas en las aulas

A este tipo que nos gobierna se le ha ocurrido una idea que no se le ocurre ni al que asó la manteca: sacar a pasear la figura de Francisco Franco y la Guerra Civil en las aulas para dividir en bloques a los alumnos en función de sus respuestas, en un intento de marcar a los estudiantes que no comulguen con la memoria democrática sanchista. Dicho de otro modo: busca desespera mente jóvenes franquistas El objetivo de esa actividad, Barómetro de valores, recogida en la unidad didáctica de Historia de España de Segundo de Bachillerato, es realizar una «evaluación» sobre «el conocimiento y opinión del alumnado sobre los hechos traumáticos de la Guerra Civil y del franquismo». Los alumnos tendrán que ponerse en pie y «se divide la sala en dos partes, con dos paredes enfrentadas en los extremos». «En el medio se pone una cinta de carrocero sobre el suelo, dividiendo el espacio en dos mitades iguales, y en cada una de las paredes enfrentadas un cartel grande: en una con un sí y en otra con un no. Se pide a los y las participantes que se pongan en el medio. El profesor o profesora les dice que vamos a entablar un pequeño debate en el que no sólo hay que posicionarse ideológicamente, sino también físicamente».

Los alumnos tendrán que posicionarse ante afirmaciones como «En la Guerra Civil mataron tanto unos como otros, fueran del bando que fueran», «si la guerra la hubiera ganado la República, habría existido la misma represión que con el franquismo», «España le debe mucho a Franco y a sus 40 años de paz», «las heridas de la guerra se cerraron hace ya mucho tiempo y no merece la pena reabrirlas», «lo que pasó durante la Guerra Civil no podría volver a pasar en la sociedad actual» o «quienes muestran más interés en estas cuestiones de la Guerra Civil son personas de izquierda o muy implicadas en la política». Parece evidente que lo que interesa al sanchismo es espolear las dos Españas y enfrentarlas en las aulas como si fueran un campo de batalla. Patético.