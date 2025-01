Sánchez aplica el consejo de su comisionada: controlar el presente para manipular el pasado

Ahora se entiende perfectamente el motivo por el que Pedro Sánchez ha decidido nombrar a Carmina Gustrán nueva comisionada para los más de 100 actos conmemorativos de la muerte de Francisco Franco que se celebrarán a lo largo de 2025. La susodicha es una doctora en Historia que en un artículo de investigación previo a su tesis titulada El franquismo en el cine español (1975-2000) La representación cinematográfica de la dictadura franquista, escribió en su día, reinterpretando a George Orwell, una frase que hoy, en la España sanchista, resulta premonitoria: «Quien controla el presente controla el pasado». En efecto, porque lo que está haciendo el Ejecutivo socialcomunista es precisamente aplicarse el consejo de la comisionada Carmina Gustrán y lanzarse a una descomunal estrategia de manipulación histórica sirviéndose del poder que ostenta. El control del Gobierno sobre las instituciones del Estado le ha servido para lanzarse a reinterpretar el pasado de manera sectaria en un burdo intento de manipular la historia.

Tomando el título de la tesis de la comisionada, la representación cinematográfica del sanchismo es relativamente sencilla: un Gobierno sobreactuando de forma grosera para, sirviéndose de manera obscena de su control institucional, pervertir el pasado moldeándolo a su antojo en un intento de trasladar su particular memoria histórica, convertida en un instrumento doctrinario. «Quien controla el presente- el Gobierno de Sánchez- controla el pasado». El consejo de la comisionada Gastrán lo está siguiendo Pedro Sánchez de la cruz a la raya. Se trata, en definitiva, de servirse de la figura del dictador Franco para construir un relato histórico al servicio exclusivo de sus intereses políticos. Lo siguiente, no tardará mucho, será acusar al PP y Vox de ser los continuadores del franquismo, los herederos de la dictadura. Y desde esa impostada supremacía moral erigirse en defensor único de su particular concepción de la democracia. Todos los demás, los que no le bailen el agua, serán, pues, franquistas y, en consecuencia, dictadores. Ya saben: «Quien controla (manipula) el presente, controla (manipula) el pasado.