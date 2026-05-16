El PSOE trata de evitar el naufragio en Andalucía con el voto de ‘nietos del exilio’

No es ninguna novedad que la ley de Memoria se ha convertido en el instrumento del Gobierno para alterar el censo electoral por la vía de ir convirtiendo en españoles —con derecho, pues, a votar— a miles de descendientes de quienes abandonaron España durante la Guerra Civil, y también a los que ya se habían ido antes de la contienda, todo sea dicho. El proceso ha sido impulsado por el Ejecutivo, poniendo a pleno rendimiento a los consulados, que no han parado en los últimos años (desde octubre de 2022, concretamente) de tramitar solicitudes.

Los resultados de este gigantesco proceso de manipulación, que bien podría definirse como pucherazo, están ahí. Por ejemplo, en Andalucía, donde la nacionalización de los nietos del exilio ya ha disparado hasta un 15% el censo exterior en relación con las anteriores elecciones de 2022.

Según los datos oficiales del voto exterior o voto CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes), la cifra de electores en el exterior para los comicios del domingo se ha elevado hasta los 302.005, un incremento del 14,64% desde los 263.430 de hace cuatro años. Por países, Argentina, con 68.782 personas registradas, es el país que agrupa el mayor número de electores andaluces con derecho a participar en la cita de este domingo 17 de marzo. En 2022, el número de censados de este país era de 57.488. Tras Argentina, Brasil registra el mayor incremento desde el otro lado del Atlántico.

El periódico España Exterior recogía los testimonios de varios argentinos que celebraban su condición de nuevos españoles gracias a la ley de Pedro Sánchez. «Hoy siento una gran emoción, ya que fueron muchos años de pedir que nos dieran la nacionalidad a los nietos. Estoy feliz de haber podido votar hoy por primera vez como andaluz, porque llevo a Andalucía en la sangre, ya que toda mi familia conservó las tradiciones, las comidas y los bailes de esa tierra», decía uno de ellos.

Más allá de la emoción de este nuevo compatriota, lo cierto es que las estadísticas no engañan: el próximo domingo, casi 40.000 nuevos españoles y expatriados andaluces podrán votar desde el exterior. El plan de Sánchez avanza, aunque, según las encuestas, esta vez no vaya a salvar del naufragio al PSOE. Y es que hay cosas que no se arreglan ni alterando el censo electoral.