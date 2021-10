Congreso preelectoral, bromas las justas. Todo tenía que salir a la perfección. Había que potenciar la imagen del partido y del líder. Para eso son los congresos. Para lo primero ya han vestido al PSOE con la moda otoño-invierno; van a llevar menos el rojo y mucho más el verde; el verde-ecologista, claro, no el verde-Abascal ni el azul. A esos colores no es no.

Así se nos muestra al partido, “socialdemócrata, verde y feminista”, defensor de un “capitalismo social y verde, de tercera vía” y hasta sumiso a Bruselas. El PSOE quiere vendernos que se aleja del extremismo al que sus aliados del club Frankenstein le arrastraron para que Sánchez durmiera en la Moncloa.

Más difícil resulta la segunda parte, renovar la imagen del líder. Hay que convertirlo en el símbolo de la unidad patria del partido, y hacerlo más cercano, mas friendly; a ver si así consigue superar esa imagen de “hortera de bolera americana y salón de masajes” (que diría Ussía) o de “enamorador de modistillas” (Arcadi dixit). Sus paseos al escaño “con la mano en el bolsillo y ese bamboleo de cadera en el que tiene depositadas todas sus esperanzas de derretir a las encuestas” (como escribía Bustos), no van a ser suficientes. Él y Tezanos lo saben.

Para ello, este fin de semana ha habido mucho selfie con las bases y abrazos con las elites y críticos de temporada. De todo lo que han dicho sobre Sánchez, pelillos a la mar. Aquel Felipe que se sentía “huérfano de representación” ya la ha encontrado y se abraza a un Sánchez que quizá así, agradecido, no desclasifique los papeles del GAL….

Pensando ya en las próximas elecciones, así se visten el PSOE y Sánchez, que ya son lo mismo. Con la piel de un cordero que habla de Justicia pero no de indultos, de unidad de España mientras la rompen, que defiende la sanidad aunque por detrás del 8M, que habla de dialogo pero luego practica cordones sanitarios, que presume de cumplir con la Constitución pero con récord de sentencias en contra, que dicen que solo aumentarán los impuestos a los ricos mientras quitan deducciones a las clases medias y no dejan de subir las cuotas a autónomos, que luchan por la igualdad premiando a independentistas para que sigan abriendo embajadas con el dinero de todos, que se preocupan por las mujeres y los niños escondiendo su récord de paro femenino e impidiendo investigar los abusos en Baleares, que nos hablan de regeneración tras acostumbrarnos a las mentiras y escondiendo sus tesis falsas, que presumen de vacunar a todos (incluso a los madrileños, le falto decir)…

En fin, un PSOE con piel de cordero que volverá a pactar con bildutarras, separatistas y comunistas. Y el precio de otra legislatura, será mayor. ¿Alguien lo duda?