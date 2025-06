PSOE: mentiras, obscenidad, incompetencia y robo

La guinda que faltaba en el pastel de detritus amarillo amasado durante una década por Pedro Sánchez y sus principales deudos, a la espera inminente de que aparezcan nuevas fechorías, fue que un nueva sobrina/modelo hiciera su aparición en carne mortal ante el equipo de la UCO que se presentó en la casa valenciana del inmortal e inabarcable José Luis Ábalos e intentara cobijar en sus partes íntimas el «disco duro» que contiene, al parecer, el parte de defunción política del enfermo primer ministro.

Era cuestión de oportunidad que el sanchismo se derrumbara como un mal suflé; no es falsa inmodestia poder escribir que hace también años, especialmente a partir del 23J, 2023, dejé constancia de que la caída de Sánchez no sería, en ningún caso, ni normal, ni oficiada de buen grado, ni de acuerdo con los estándares que se estilan en las democracias serias y avanzadas. Los lectores de este Palo Alto me conocen desde hace años. A lo largo de esta longa caminata en este papel digital he escrito en numerosas ocasiones que el objetivo último del conglomerado sanchista era perpetuarse en el poder al estilo caribeño y, para ello, lo sustancial (objetivo que permanece en activo) es impedir a cualquier precio la existencia de una alternativa democrática y electoral que les pueda sustituir.

Cuando oigo a determinados(as) ganapanes reivindicar la «limpia historia» del socialismo español resulta imposible impedir la carcajada. Esa historia está repleta de mentiras, engaños, manipulaciones y robos. Desde Largo Caballero a Indalecio Prieto; desde Zapatero a Sánchez. Este último es el que se lleva la palma. Una persona que, por lo demás, antes de llegar al poder jamás presumió de «socialista». El PSOE no era otra cosa que un instrumento para llegar a Moncloa. Punto.

Lo que estamos comprobando estas últimas semanas confirma que en el objetivo máximo de aferrarse al poder todo sirve; desde que Tellado pactó con Koldo (una mentira que el propio corrupto socialista se encargó de desmentir, amén de los propios investigadores de la UCO, a que hay que tener pánico a una alternativa gubernamental de centro-derecha y la derecha.

Resulta patético, produce conmiseración y lástima, oír a esos nostálgicos de las mentiras sanchistas aferrarse a un poder vicario que se les escapa entre las manos. Desde sus principales ministros y altos cargos a los repite-argumentos de RTVE e incluso en las cadenas privadas que replican los bulos que les mandan. Comprendo que miles y miles de ganapanes estén preguntándose qué será de sus soldadas porque en una gran mayoría de ellos no encontrarán ninguna mamandurria parecida en el sector privado que exige, básicamente, capacitación técnica, trabajo y competitividad.

Después de todo lo ocurrido (y olvidado) a lo largo de estos siete años de socialismo sanchista supongo que el pueblo español habrá tomado buena nota y mande durante lustros suficientes a la oposición una ideología tan caduca como fracasada, incluyendo aquí a los neocomunistas y paniaguados varios.

Pero antes tiene que producirse el hecho relevante y decisivo que espera a no tardar una inmensa mayoría del pueblo español al que Sánchez se niega a darle la palabra.