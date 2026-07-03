Un primer ministro que ríe esquizofrénicamente

En esta semana la SEPI salta por los aires. Su presidenta imputada y 24 personas más, por amaños en empresas públicas. La directora general de la Agencia Tributaria y otros dos altos directivos dimiten…

Este jueves, imputada la directora general de la Guardia Civil y el general con la mayor responsabilidad en la cúpula, así mismo, imputado. El juez Pedraz llama a dos fiscales que se reunieron con Leire Diez en la Fiscalía.

La semana pasada, el miércoles en el Congreso, el jefe del Gobierno no asume nada de la corrupción asfixiante… ese mismo lunes su ex ministro y persona de máxima confianza, condenado a 24 años. El jueves, el Congreso aprueba por mayoría que se presente una moción de confianza o que se convoquen elecciones y dimita. La contestación es una sonrisa hilarante y esquizofrénica, en desconexión emocional con la realidad, inmotivada, tensa y fuera de contexto, y que transmite aplaudiendo a su grupo, que responde de igual manera, cual secta bien instruida. Experiencias deben ser del manual del buen conocedor de los comportamientos de los lupanares familiares.

Una imagen demoledora unida a la de esta semana con el gran conglomerado empresarial del Estado saltando por los aires, Hacienda absolutamente señalada para ayudar al Gobierno y la Guardia Civil demolida en su cúpula más alta y deshonrada gracias a su directora y el general de más alta responsabilidad, mientras miente vergonzosamente el ministro del Interior en sus explicaciones.

¿Podemos imaginar que los más altos responsables del cuerpo policial homólogo de Francia, Alemania, Portugal o Italia, tanto a nivel político como operativo, sean imputados en esas naciones, por traicionar al Estado y confabularse con delincuentes, y así mismo tenga que dimitir el alto responsable de la hacienda de esos países, mientras el grupo empresarial público más importante de esas naciones aparece de un día al otro imputado al más alto nivel y también lo estén sus predecesores? Es absolutamente inimaginable en esos países y de ocurrir, quien dimite de inmediato no son sólo esos máximos cargos, sino el ministro del Interior y, por gravedad especialmente inasumible ante la multiplicación de hechos inadmisibles, el propio jefe del Gobierno tras una crisis institucional sin precedentes y simultáneamente descubierta en muchas áreas claves del Gobierno.

Es la sublimación de la más lacerante desvergüenza que ocurra todo esto y, en el caso de la Guardia Civil, pesa todavía aún más, si cabe, la deshonra de un general y el hecho de obstruir a la Justicia quienes su única obligación es ayudar siempre a la Justicia, pero hacerlo de otra manera muy distinta para hacer desaparecer los encausamientos, en los que está inmerso todo el entorno del presidente del Gobierno.

La Guardia Civil está absolutamente avergonzada de sus más altos responsables, pero su honor es permanente y es lo primero, y no van a aceptar jamás esta ignominia.

Este Gobierno que existe gracias a la compra corrupta de 7 votos a unos golpistas que obtienen una autoamnistía a la medida y a otros tantos comprados al partido cuyo jefe es un terrorista, no puede estar un segundo más siendo el ejemplo mundial de la más absoluta deshonra e inmoralidad y el ejemplo de la más absoluta falta de principios y convicciones democráticas.

Pero además es un Gobierno saturado de corrupción y es inasumible su situación. Es una auténtica depravación en todos los órdenes y la denuncia de nación corrupta y que ataca frontalmente la democracia, por parte de los medios de comunicación internacionales, no puede seguir más, aumentando la indignidad hasta el infinito y siendo algo imposible de asumir en Europa.