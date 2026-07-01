El PP vincula la dimisión de la directora de Hacienda con el escándalo de la SEPI y las joyas de Zapatero

El PP vincula la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, conocida este miércoles aunque se ejecutará en las próximas semanas, con el escándalo de la SEPI y el retraso de la personación de la institución como perjudicada en el caso de las joyas del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a quién se encontraron en un registro en su despacho por el caso Plus Ultra joyas valoradas en 1,3 millones de euros.

Fuentes del PP señalan que la dimisión de Fernández se ha producido «tras el anuncio de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, de que la directora de AEAT comparecerá en la Comisión de Investigación de la SEPI el próximo lunes 13 de julio».

Fuentes oficiales de Hacienda han explicado que la propia Fernández pidió el relevo al Gobierno «hace meses» y que pactaron que se produjera tras la campaña de la renta de este año, que finalizó ayer. Sería por tanto una dimisión pactada y solicitada hace meses, sin relación con el escándalo de la SEPI ni con las joyas de Zapatero.

«Sin explicaciones y sin justificaciones posibles están intentando ganar tiempo para taparlo todo aunque eso suponga tensionar nuestras instituciones», señalan en el PP.

«Podrán dejar el cargo para no tener que responder a esa pregunta, pero pase lo que pase su comparecencia es firme y el próximo lunes día 13 tendrá que acudir y responder a esa y todas las preguntas relacionadas con las joyas de Zapatero», insisten en la calle Génova.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ofreció a la Agencia Tributaria si iba a personarse en la causa como potencial perjudicada, después de varios días en los que la Agencia no se pronunció.

«Y desde entonces, una pregunta recorre toda la institución: «¿Va Hacienda a personarse contra Zapatero, sí o no?» Esta fue la pregunta que le realizó ayer la portavoz del PP para anunciar que Soledad Fernández tendrá que comparecer en la Comisión SEPI el próximo 13 de julio», señalan.

«Un anuncio que, tan sólo un día después, ha supuesto una implosión en la AEAT, donde según informaciones periodistas se están produciendo dimisiones en cadena de la directora general y otros altos directivos», aseguran las fuentes del PP.

Estos dos directivos son los responsables de Recaudación y de Inspección, que han presentado sus candidaturas para Consejeros Financieros y su caso está pendiente de resolverse, según fuentes de Hacienda.