Presidentas agredidas

En un acto previo a la cumbre de presidentes y presidentas de parlamentos europeos, o viceversa, que se celebró en Palma presidida por el Rey, la actual presidenta del Congreso de los Diputados, la excelentísima señora doña Francina Armengol, se despachó a gusto ante sus colegas denunciando la creciente violencia que sufren las mujeres que se dedican a la política alentado todo ello por discursos del odio y por una polarización que se traduce en acoso y agresiones verbales para lograr que ellas se muestren menos seguras en el desempeño de su trabajo.

Convengamos, no obstante, que las presidentas, entre las cuales ella se cuenta, no parece que estén corriendo un gran riesgo, aunque, claro, quizás Armengol estuviera pensando en ella misma antes que en las demás y, ciertamente, si le duelen los oídos será por algunas fechorías de su antigua actividad: o sea, el abuso de las menores tuteladas que no investigó pese a las múltiples denuncias sobre el particular.

Pero este feo asunto, denunciado hace más de un año, está ya judicializado y han sido citados la ex consellera de Asuntos Sociales y el ex presidente del IMAS, una podemita y un socialista. Pero hay más. Aunque hubo numerosos casos de abusos en Baleares, el Govern de Armengol no gastó un solo euro de las ayudas recibidas del Ministerio de Igualdad para prevenir la explotación sexual a menores tuteladas. Ni un euro gastó del presupuesto que les transfirió en 2022 para que pusiera en marcha la formación para la prevención y detección de explotación sexual y trata en los centros de menores. Cómo se les queda el cuerpo. ¿Presidentas de Parlamentos inseguras? Quizás alguna. La inseguridad de Armengol tiene otras causas. Ni polarización ni agresiones verbales. Realidades.

MARTES: LA CARTA DE FRANQUESA. El 31 de diciembre se celebra la entrada de Jaime I el Conquistador en Madina Mayurqa (la actual ciudad de Palma y capital de la Mallorca musulmana del siglo XIII) el último día del año 1229. En la sucesión de Jaime I, su hijo Jaume II, que se produjo el 12 de septiembre de 1276, éste confirmó la Carta de Franquesa, constituyendo el inicio del Reino independiente de Mallorca. Y la asamblea de alcaldes y alcaldesas ratificó que, en esta fecha, el 12 de septiembre, debe celebrarse la Diada de Mallorca. Historiadores expertos en la materia y miembros de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, establecieron que el día más apropiado para la celebración es el 12 de septiembre, aunque una propuesta planteada por Manacor pedía que la fecha conmemorativa fuera el 31 de diciembre, que fue rechazada en la asamblea de acaldes. Se registraron dos alegaciones, una del PSOE y otra de la entidad OCB y ambas fueron desestimadas por los técnicos jurídicos.

Aquí lo que sucede es una lucha entre partidos. Y mal asunto es que cuando obtengan el poder unos u otros cambien la fecha. Pero el consenso parece que resulta imposible y, si bien los alcaldes tienen derecho a manifestar o no su conformidad, sea cual sea la fecha, qué pinta la OCB en este asunto. Esta sociedad, hoy ya mejor llamarla obra cultural catalana, debería limitarse a ejercer sus competencias y éstas a la OCB u OCC todavía no le corresponden.

MIÉRCOLES: VOLVER A UNIR EL BORN. La reforma para la peatonalización de la plaza Juan Carlos I de Palma mantendrá, como históricamente así fue, la fuente de las Tortugas y convertirá este espacio en una plataforma única de conexión con el Paseo del Borne. Pues ya era buena hora de que, como siempre así fue, se vuelva a unir el borne con el espacio de la fuente que en algún momento y, desgraciadamente, fue separado. El proyecto actual, y sin duda para tratar de mejorarlo, el PSOE dice que «está plagado de decisiones que ponen en peligro el bienestar de los ciudadanos y el futuro desarrollo sostenible de nuestra ciudad». Y que deberían poner una estación de Bicipalma y un aparcamiento para motocicletas. Pues sea, pero, alguien ha visto, por ejemplo, en Trafalgar Square aparcar motos. Desde luego que el PSOE no para de proponer genialidades.

JUEVES: ‘NOMINA STULTORUM’. El proverbio latino nomina stultorum, ubique locorum, los nombres de los tontos están en todos los sitios, define perfectamente veinte siglos después lo que ocurre en Palma. No es que en esta venerable ciudad, con un casco antiguo de los más amplios y bien conservados del Mediterráneo, no exista algún grafiti a preservar, aunque con carácter excepcional, sino que la ciudad está llena de firmas de sujetos aquejados de imbecilidad, que llenan las paredes con sus firmas, que hasta en algún caso sobrepasan las veinte.

Entonces, para tratar de acabar con este desmadre, del cual tiene parte de culpa la policía municipal por no establecer durante años la vigilancia oportuna, el Ayuntamiento ha decidido redactar una nueva ordenanza cívica elevando las sanciones, que serán cinco veces más altas, entre otras cosas por grafitis, alcohol en la calle y más control sobre los patinetes. Pero frente a la iniciativa del equipo de gobierno actual, ahí tenemos ya a la oposición que pide transparencia y consenso y que se convoque a las entidades ciudadanas, que, está por ver, alguna considerará que las pintadas, un suponer, son obras de arte que merecen conservarse. Mal asunto cuando la disciplina y el orden público tiene que tomarse por consenso.