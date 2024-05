Mario Picazo lo tiene claro: esta es la fecha definitiva del fin del frío

La fecha del fin del frío ya está clara en los mapas del tiempo del experto Mario Picazo, habrá llegado el momento de empezar a preparar la ropa de verano y el bañador a partir de este día. Hemos vivido unas jornadas de casi invierno con unas cifras muy por debajo de lo que sería habitual.

De cara al fin de semana todo cambiará y acabará siendo de la manera que debe ser, para un mes de mayo en el que cada vez vemos más cerca la llegada del verano. Según Mario Picazo, está mucho más cerca de lo que nos imaginamos.

Lo tiene claro Mario Picazo

El experto Mario Picazo tiene muy claro qué está a punto de pasar, será mejor que nos preparemos para ver llegar el cambio de tiempo que deseamos, de cara al fin de semana. El mal tiempo de estos días puede pasar a la historia, no de forma total, pero sí temporal, especialmente si tenemos en cuenta que se acerca el ascenso de las temperaturas que queremos ver llegar. Es el momento de empezar a prepararse para lo mejor de esta temporada que estamos viviendo.

La primavera es una estación en la que inestabilidad es una realidad, pero eso no quiere decir que debamos dejar escapar la oportunidad de vivir al máximo una serie de elementos que son fundamentales. El sol, ese calor que empieza y que te recarga de energía, la posibilidad de hacer planes al aire libre y quizás los primeros baños en el mar. Son momentos muy especiales de una estación que está resistiéndose a ofrecer aquello que más nos gusta de estos días, el buen tiempo.

Esta semana hemos tenido una vuelta al invierno que tiene las horas contadas o, al menos, eso es lo que parece si seguimos las directrices de un Mario Picazo que ha visto ver llegar la bonanza en los mapas del tiempo. Llega de nuevo la estabilidad que buscamos y lo hace de una manera que quizás no hubiéramos esperado. A medida que nos acercamos a esta fecha, veremos llegar a mayor velocidad unos cambios que son especialmente necesarios y directos. Si estás esperando hacer planes este fin de semana, no lo dudes, esta es la fecha en la que podrás dejar la chaqueta y el paraguas por fin en casa.

Esta es la fecha definitiva del fin del frío

El fin del frío ya está en el calendario, dentro de muy poco podremos dejar a un lado la ropa de invierno de una vez por todas para abrazar unas temperaturas que son las que podremos empezar a ver ese verano que está a la vuelta de la esquina. Podemos empezar a ver llegar el sol y la estabilidad de la mano de un experto que tiene muy claro qué es lo que nos está esperando y cuándo podremos verlo llegar. Si estás pensando en organizar el fin de semana, esta previsión del tiempo te interesa.

El buen tiempo no llegará a todas las partes de España por igual: «Tenemos por delante un fin de semana de lo más primaveral ya que las temperaturas se van a recuperar un poco pero no serán tan veraniegas como las que hemos tenido semanas atrás. Lo más destacable en la previsión meteorológica será esa borrasca que sigue girando con aire frío al norte de la península, generando todavía bastante inestabilidad. No solo se va a encargar de generar precipitaciones entre el viernes y el domingo, va a mantener el ambiente muy primaveral y hasta casi invernal en algunas zonas del norte».

Las lluvias seguirán siendo protagonistas en estas zonas: «Entre este viernes y el domingo las precipitaciones va a tener continuidad en un buen número de provincias. Las próximas 72 horas vamos a tener otra vez lluvias. Serán más frecuentes principalmente en el norte peninsular, y aunque el sábado podrían ser menos frecuentes, el domingo se espera que sean de carácter tormentoso, sobre todo por a la zona del noreste. Aragón, Cataluña y el interior de la Comunidad Valenciana verán tormentas durante la tarde del domingo. El viernes sí se esperan nubes avanzando de oeste a este por el sur peninsular con precipitaciones aisladas, aunque se esperan cielos más abiertos en el sudeste y Baleares. En canarias tampoco se descartan precipitaciones en zonas del norte de las islas, sobre todo las de mayor relieve».

Pero el calor ya empezará a tener una fecha de llegada: «Lo cierto es este fin de semana las temperaturas subirán algunos grados, tanto en máximas como en mínimas, en bastantes capitales. Sin embargo, en general, el aire frío se seguirá colando por el noroeste y en zonas de la meseta norte casi va a parecer más invierno que primavera cuando sople algo de viento. El aumento térmico del fin de semana va a ser uno contenido, y no se espera que vaya a mucho más incluso la semana que viene. Lo que sí se verá es que las temperaturas de algunas zonas del sur (por lo menos entre la zona de Murcia y algunos puntos de Andalucía) situándose entre los 25ºC y casi los 30ºC. Sin embargo, hacia el norte de España, las mínimas serán de un solo dígito en algunas capitales de provincia, sobre todo las de la meseta. Además, las temperaturas máximas (ni siquiera el sábado ni el domingo) alcanzarán los 20ºC».