Rodrigo Gonzales: «En 5 años veremos en Europa lo mismo que está pasando en Israel»

Rodrigo Gonzales es un influencer y empresario israelí nacido en Chile. Su lucha para sacar a la luz la verdad sobre el conflicto contra el terrorismo de Hamás en la Franja de Gaza le ha llevado a fundar Veo Israel, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo liderar la comunicación en el mundo hispano sobre esta guerra.

Gonzales asegura que algunos grandes medios de comunicación en occidente no han contado la verdad sobre el conflicto en Israel, algo que achaca a la información sesgada que facilita la cadena árabe Al-Jazzera. El influencer argumenta que el objetivo último es manipular a la opinión pública para colocarla en contra de la nación hebrea, de esta forma se facilitaría el camino a los terroristas islámicos cuya meta es acabar con todos los judíos de la Tierra.

P.- Cuéntenos un poco sobre su iniciativa Veo Israel.

R.- Creo que realmente esa iniciativa puede explicar todo lo que está pasando. Y bueno, el 7 de octubre vimos lo que Hamás hizo en Israel. Yo empecé en ese momento a trabajar también con el gobierno israelí y con otras cuantas iniciativas que había en Israel y muy rápido me di cuenta de que no tenemos suficiente comunicación en el mundo de habla hispana sobre el tema. Decidí entonces que teníamos que conseguir un buen presupuesto y empezar a crear y generar contenidos para explicarle al mundo qué es lo que está pasando en Israel. Porque tú abres las noticias y lo único que ves son imágenes de uno de los lados, ves solamente las imágenes de lo que está pasando en Gaza. No ves las imágenes de todos los kibutz que están quemados. No ves esas cosas, ni siquiera ves lo que está pasando también con Hezbollah.

P.- Es un problema de comunicación que nunca se ha abordado hasta ahora. Las noticias muestran imágenes de un lado pero no del otro…

R.- Sí, pero piensa que la cosa no solamente es la comunicación, sino es la opinión pública. La opinión pública del mundo no está llevando en estos momentos a una situación de apoyo a Hamás. Hay mucha gente que está apoyando hoy a terroristas sin darse cuenta. Hamás piensa que desde el 7 de octubre el mundo está diciendo que hay que parar esta guerra. ¿Qué guerra? ¿Quién empezó esa guerra? ¿Quién secuestró a 240 personas, quién violó a mujeres, quién quemó a niños, quién hizo todo eso? Parece como si todo el mundo mantuviera el silencio sobre eso. Yo no quería guerra, pero Hamás nos llevó a esa guerra. Esa es la situación en este momento. El ejército israelí salió de Gaza en 2005 y ahora tenemos que entrar de nuevo porque tenemos que salvar a los secuestrados. Hamás sigue tirando misiles a Israel, sigue tratando de hacer atentados para matar judíos y para matar personas en todas las partes del mundo. Entonces ¿qué está pasando con la opinión pública? ¿Qué está haciendo en España Pedro Sánchez y otros líderes políticos? Le están dando apoyo a Hamás para que la situación vuelva a repetirse. No están parando los misiles de Hamás, no están pidiendo paz, sino que están pidiendo guerra. Eso es lo que está pasando hoy con la opinión pública y eso es lo que está pasando con los medios cuando muestran solamente una parte de la historia.

P.- ¿Por qué tienen tanto interés en acabar con Israel?

R.- Israel es la única democracia en Oriente Medio. Es el único país libre que está dispuesto a hablar y pensar diferente del islamismo radical. Nosotros sabemos que Qatar e Irán tienen una parte en este conflicto y hay que decirlo y no tenemos que quedarnos callados. Además tenemos que tratar de entender por qué están metiendo sus manos también en España. Yo creo y estoy seguro que forma parte de una estratégica, que quieren apoderarse del resto de occidente. Si la situación sigue así creo que en cinco o seis años veremos en Europa lo que está pasando en Israel.

P.- ¿A qué se refiere?

R.- En primer lugar están aprovechando la inmigración como una estrategia geopolítica para empezar a tener más fuerza y más influencia en otros países. Además, en Europa se está viendo como hay grandes medios de comunicación están recibiendo apoyos de países que tienen intereses oscuros. Entonces, si están tratando de tomar Israel, que es la única democracia en Oriente Medio, piensa que va a pasar en cinco o seis años cuando vean que lo están logrando. Cuánto tiempo va a pasar hasta que tus hijos que van al colegio hoy vuelvan a los cinco o seis años y empiecen a gritar Allahu Akbar. En Estados Unidos hay jóvenes universitarios que ni siquiera entienden qué es lo que pasa, ni siquiera entienden qué es lo que es gritar Intifada ni siquiera saben qué es el historial de la palabra intifada y lo están gritando y están dispuestos a vestirse con kufiya y gritar genocida. Piensa la influencia que tienen todos esos grupos en estos momentos y en el momento que ellos logren eliminar Israel, que es el primer problema de ellos, después ¿por qué no hacerlo con otros países?

P.- ¿Por qué no se muestran el horror de esas imágenes del 7 de octubre al mundo?

R.- Aquí pasó algo muy interesante. El 8 de octubre empezó una campaña con la palabra genocida y con otras maneras para no mostrar un lado y cambiar la manera de como la gente piensa sin que nosotros nos diéramos cuenta. El otro lado trabaja muy bien para borrar y cambiar la historia. Si tú entras hoy a Wikipedia, vas a ver que lo que está escrito no es la verdad. ¿Cómo lo cambiaron? Si tú entras a buscar hoy en Google las fotos del 7 de octubre de los Kibbutz no vas a encontrar todas las imágenes. Alguien las borró. ¿Quién las borró? También se puede decir que tenemos un medio muy grande que se llama Al-Jazeera que tiene una influencia enorme y ellos son los encargados de pasar los materiales a casi todos los medios grandes que tenemos en el mundo.

Yo creo que mucha gente va a seguir diciendo que lo que ocurrió el 7 de octubre es mentira. Hay gente a la que le resulta muy difícil creer que eso es lo que pasó. Cuando ves las fotos y ves lo que pasó es muy difícil creer pero no es solamente lo que pasó el 7 de octubre a mí lo que me enfada, sino que en estos momentos tenemos mucha gente herida y familiares que están perdiendo a sus hijos, y el mundo no habla de eso y no está dispuesto a verlo.

P.- La ministra Sira Rego y otros han pedido acabar con Israel. Muchos justifican el ataque de Hamás como una lucha de resistencia. Este discurso está calando en las universidades, hay una batalla de comunicación que se está perdiendo…

R.- Yo no creo que se está perdiendo. Nosotros vamos a ganar. La verdad va a acabar saliendo. Sobre lo que dijo la ministra primero que nada, cada declaración de ella es una mentira y las palabras que utiliza son incorrectas. No hay genocidio en Gaza, no hay Estado palestino. Entonces en el momento en el que ella empieza a hablar ya está diciendo mentiras. Creo que el problema es que le damos mucha atención a personas así y son ellos los que destilan cada vez más odio. Nosotros hemos escuchado historias de chicas, de jóvenes de 18 años a las que violaron 20 terroristas, y ella está dispuesta a decir que eso es resistencia. También hay jóvenes israelíes de 18 años que están en estos momentos en Gaza. Piensa lo que están pasando estas mujeres.

P.- Quien quiera apoyar su iniciativa ¿qué puede hacer?

R.- Pueden contactar con nosotros en todas las redes sociales. Tenemos también muchos grupos de voluntarios, también aquí en España, que nos están ayudando. Creo que es importante que el público en España entienda qué es lo que está pasando en Israel y que lo vea de primera mano y que escuche a los sobrevivientes, a los secuestrados, a estos jóvenes que están volviendo de allí.