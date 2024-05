Sánchez acusa a Ayuso de «violencia política» por decir «me gusta la fruta»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusa de «violencia política» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir «me gusta la fruta». En su crítica también incluye a aquellos «medios de comunicación» por aplaudirle estas «gracias» a la dirigente madrileña. Se trata de un nuevo ataque a los medios críticos que recogen las informaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, desde que un juzgado de Madrid abriera diligencias contra ella por un supuesto delito de corrupción y de tráfico de influencias.

«La violencia política es decir que ‘me gusta la fruta’ y que la gente se ría, y que los medios de comunicación lo aplaudan», ha afirmado Sánchez este viernes en una entrevista concedida al programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

🔴 @sanchezcastejon cree que el PP llamará a su mujer, Begoña Gómez, a la comisión de investigación del Senado: «No me cabe ninguna duda porque van a por todas». #SánchezARV pic.twitter.com/spBqa1gbTm — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) May 17, 2024

El origen del lema «me gusta la fruta» se produjo el pasado 15 de noviembre, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez en la Cámara Baja. Sánchez acusó a Ayuso de corrupción durante su discurso y la presidenta de la Comunidad de Madrid fue pilladas por las cámaras mascullando para sus adentros «hijo de puta» en la tribuna de invitados. En concreto, Sánchez se refirió al contrato que Ayuso concedió durante la pandemia a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción archivase el caso a nivel nacional y europeo.

Al día siguiente, Isabel Díaz Ayuso se negó a pedir «perdón» en la Asamblea de Madrid y se burló de la situación: «Dije para mis adentros me gusta la fruta». «El presidente del Gobierno, con todo el abuso de poder, usó la tribuna de oradores en la casa donde reside la soberanía nacional, cada vez más mermada, para difamar a un presidente autonómico, para difamarme a mí y a mi familia. A lo mejor ustedes que tragan con todo harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, ‘me gusta la fruta’», afirmó la presidenta madrileña. Desde entonces, Ayuso y el resto el PP han aprovechado la popularidad de este lema, difundiéndolo en las redes sociales y en varios actos de partido.

«Soy el enemigo público»

Pedro Sánchez engloba esta «violencia política», según él, a todo el resto del PP por convertirle «en el enemigo público número 1 de España tras las elecciones generales del 23J. «El PP quiso ganar las elecciones el 23J al grito de vamos a derogar el sanchismo, vamos a deshumanizar esta persona, vamos a convertirla en el enemigo público número 1 de España. No lo lograron, entonces ¿qué van a hacer? Pues lo que van a hacer es ir en lo políticos y en lo personal hacia el secretario general del PSOE. Esto es lo que están haciendo y lo que van a continuar haciendo con el calor y el aplaudo de todos aquellos que le ríen las gracias a los responsables políticos que dicen que ‘me gusta la fruta’», ha asegurado.

«Aquí hay una simetría total entre lo que dicen unos y hacemos otros. La violencia política es decir que ‘me gusta la fruta’ y que la gente se ría, y que los medios de comunicación lo aplaudan. La violencia política es ver cómo hemos visto durante meses y meses desde el inicio de la investidura cómo se asedia la sede central del PSOE, cómo se atacan a militantes del Partido Socialista, cómo se agreden a militantes del Partido Socialista y ninguno de esos medios de comunicación, ya no digo los tabloides digitales de la derecha, rechazan ese tipo de conductas», ha apostillado para cargar contra los medios de comunicación críticos con su Gobierno.

«Confío en la justicia»

Además, Sánchez considera que las causas judiciales contra su mujer acabarán siendo «archivadas» por la justicia y que el PP le citará en la comisión de investigación en el Senado tanto a él como a Begoña Gómez. «Cuando se sepa, yo confío en la justicia, o cuando se archiven estas cuestiones ¿el PP va a continuar o no va a continuar en el ataque a mi pareja? Yo lo tengo muy claro, estoy convencido de que la van a citar a declarar en la Comisión del Senado, no tengo ninguna duda», ha señalado.

«Yo creo que lo mínimo que van a hacer es llamar a mi mujer y me van a llamar a mí, y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal, pero a mí no me van a quebrar, que sé perfectamente por qué me están atacando», ha sentenciado el presidente del Gobierno.